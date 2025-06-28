Uğurcan Çakır için resmi açıklama: "Fenerbahçe'ye vermeyeceğim!"

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır transferi hakkında sert açıklamalarda bulundu.

Doğan, "Türkiye'den teklif gelmedi. Uğurcan, bir Avrupa hayali olduğunu, sezon sonunda söyledi. Yurt dışında bazı takımlarla görüştüğünü iletti. Ben de kendisine Trabzonspor'u ve kendisini mutlu eden bir teklif olursa yardımcı olacağımızın sözünü verdik. Diğer takımlara da ayıp. Türkiye'den hiçbir takım Uğurcan ile ilgili teklif yapmadı." dedi.

A Spor'a konuşan Doğan, Fenerbahçe'den Trabzonspor'a Uğurcan için 20 milyon euro teklif bile gelse futbolcuyu vermeyeceğini ve satmayacağını ifade etti.

"BİZİ KİMSE RAHATSIZ ETMESİN"

Doğan sözlerini şöyle sürdürdü:



"Uğurcan ile ilgili böyle bir durum yoktu. Defalarca belirtmeme rağmen gerçekten anlaşılamayan şekilde, bunun amacı belli, bizim kimseyle işimiz yok. Kimsenin oyuncusu yok ne yaptı, bizi gram ilgilendirmiyor. Umrumuzda değiliz. Biz kendi mücadelemizi veriyoruz. Eksiklerimiz var, transfer yapmak zorundayız. Mali sıkıntılarımız var, para bulmak zorundayız. Bizi boş konularla kimse rahatsız etmesin. Bundan daha açık bir açıklama nasıl yapılır bilmiyorum. İnşallah bu konu burada kapanır."



UĞURCAN'DAN PAYLAŞIM

Başkan Doğan'ın bu açıklamalarının hemen ardından Uğurcan Çakır sosyal medya hesabından Trabzonspor formasıyla, bordo mavili taraftarlar ve kazanılan lig kupasının olduğu bir fotoğraf yayınladı.