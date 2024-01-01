NTV.COM.TR’ye geri dön

Uğurcan Çakır için Roma iddiası

Trabzonspor'un filebekçisi Uğurcan Çakır'ın, Rui Patricio ile yollarıın ayırmaya hazırlanan Roma'nın transfer listesine girdiği öne sürüldü.

Uğurcan Çakır için Roma iddiası

Roma, sezon sonunda sözleşmesi bitecek 35 yaşındaki kalecisi Rui Patricio'ya veda etmeye hazırlanıyor.

Hürriyet'in Calciomercato’ya dayandırdığı habere göre, Serie A ekiplerinden Roma'nın Uğurcan Çakır'ı transfer listesine eklediği öne sürüldü. 

Ayrıca başkent ekibinin Michele Di Gregorio ve Wladimiro Falcone ile ilgilendiği ancak Uğurcan'ın daha uygun maliyetli olması açısından transferde bir adım önde olduğu da belirtildi.

Bu sezon formasıyla 17 resmi maça çıkan 27 yaşındaki file bekçisi, kalesini 5 maçta gole kapadı.

Milli eldivenin bordo-mavili ekiple sözleşmesi 2027 Haziran’da sona eriyor.

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...

;