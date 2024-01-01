Uğurcan Çakır için Roma iddiası

Roma, sezon sonunda sözleşmesi bitecek 35 yaşındaki kalecisi Rui Patricio'ya veda etmeye hazırlanıyor.



Hürriyet'in Calciomercato’ya dayandırdığı habere göre, Serie A ekiplerinden Roma'nın Uğurcan Çakır'ı transfer listesine eklediği öne sürüldü.

Ayrıca başkent ekibinin Michele Di Gregorio ve Wladimiro Falcone ile ilgilendiği ancak Uğurcan'ın daha uygun maliyetli olması açısından transferde bir adım önde olduğu da belirtildi.

Bu sezon Trabzonspor formasıyla 17 resmi maça çıkan 27 yaşındaki file bekçisi, kalesini 5 maçta gole kapadı.

Milli eldivenin bordo-mavili ekiple sözleşmesi 2027 Haziran’da sona eriyor.