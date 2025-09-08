Uğurcan Çakır, İspanya sonrası o maçı hatırlattı: "Avrupa Şampiyonası'nda yenmiştik!"

A Milli Takım ile İspanya, 2026 Dünya Kupası Elemeleri ikinci maçında karşı karşıya geldi.



Konya'da oynanan müsabaka, İspanya'nın 6-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Ay-Yıldızlılar'ın file bekçisi Uğurcan Çakır, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu.



"DERS ÇIKARACAĞIZ"



"Aslında maçın genelinde gerçekten kötü oynadık. Erken goller de moralimizi bozdu. Oyunda zaman zaman kopukluklar yaşadık. Moral olarak düştük. Ama sadece 3 puan kaybettik. Bir maç kaybettik. Toparlanmasını bilir bence bu takım çünkü çok güzel insanlardan kurulu bir takım. Burada toparlanıp, ekimdeki maçlara iyi hazırlanacağız. Bu maçtan ders çıkaracağız ve o maçlara hazırlanacağız."



"AVUSTURYA'YA DA KAYBETMİŞTİK AMA..."



"Bu maçı iyi analiz edeceğiz. Avusturya'ya 6-1 kaybetmiştik ondan sonra Avrupa Şampiyonası'nda onları yendik. Gerçekten üzücü bir mağlubiyet ama bu takım buradan toparlanır. Önümüzdeki maçlara en iyi şekilde hazırlanacağız. Bu maçtan ders çıkarıp önümüzdeki maçlara hazırlanacağız."