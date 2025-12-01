Uğurcan Çakır: Kadıköy'e lider geldik lider dönüyoruz
01.12.2025 22:42
Son Güncelleme: 01.12.2025 22:45
NTV - Haber Merkezi
Fenerbahçe derbisindeki beraberliğin ardından konuşan Galatasaraylı futbolculardan Uğurcan Çakır, "Kadıköy'e lider geldik lider dönüyoruz." ifadelerini kullandı.
Fenerbahçe ile Galatasaray derbide karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.
Derbinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçeli futbolculardan açıklamalar geldi.
GALATASARAY CEPHESİ
Uğurcan Çakır: Maç kontrolmüz altındaydı ama son dakikalarda kalemizde gol gördük. Kadıköy'e lider geldik, lider dönüyoruz. Kadıköy'de galibiyeti kaçırdık. Yenilmemek de önemli. Taraftarlarıma teşekkür ediyorum.
Leroy Sane: Okey bir sonuç. Bir beraberlik aldık, derbide ve deplasmanda. Rakibe kıyasla bizim için daha iyi sonuç. İlk yarıda iyiydik, ikinci yarıya da iyi başladık ama sonda bir gol yedik. Sonuçta kaybetmedik.
Daha zordu ikinci yarı, rakip daha çok mücadele etti. Türkiye'de futboldan keyif alıyorum, özellikle evimizde ve taraftarımızın önünde.
Kazımcan Karataş: Lider gibi sahadaydık. Lider gibi oynadık. Lider geldik. Lider dönüyoruz. Sezon sonunda şampiyon biz olacağız. Bizi evimizde hissettiren Galatasaray taraftarlarına çok teşekkürler.
FENERBAHÇE CEPHESİ
İsmail Yüksek: İlk yarıdaki oyun bize yakışmadı. İkinci yarı gerçek futbolumuzu gösterdik. Galibiyeti biz hak ettik. Umarım son dakikada attığımız gol ileride çok güzel günlerin habercisi olacaktır.
Fred: Oyun çok durdu. Verilen uzatma süresi kısa. Daha uzun dakikalar verilebilirdi. Maç daha uzun oynanmalıydı. Bugün maalesef 1 puan aldık ama yarıştayız. Sonuna kadar devam. Fenerbahçe ile gurur duyuyorum.
Jhon Duran: Kahraman değilim. Ben sadece takımıma yardım etmek için çalıştım. Oynayan herkes elinden gelenin en iyisini yaptı. Derbiler zordu. İlk derbiyi kazandık, bugün berabere kaldık. Takımıma yardım ettiğim için mutluyum.