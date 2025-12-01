Uğurcan Çakır: Kadıköy'e lider geldik lider dönüyoruz

Fenerbahçe ile Galatasaray derbide karşı karşıya geldi. Mücadele 1-1'lik eşitlikle sonuçlandı.

Derbinin ardından Galatasaray ve Fenerbahçeli futbolculardan açıklamalar geldi.

GALATASARAY CEPHESİ

Uğurcan Çakır: Maç kontrolmüz altındaydı ama son dakikalarda kalemizde gol gördük. Kadıköy'e lider geldik, lider dönüyoruz. Kadıköy'de galibiyeti kaçırdık. Yenilmemek de önemli. Taraftarlarıma teşekkür ediyorum.

Leroy Sane: Okey bir sonuç. Bir beraberlik aldık, derbide ve deplasmanda. Rakibe kıyasla bizim için daha iyi sonuç. İlk yarıda iyiydik, ikinci yarıya da iyi başladık ama sonda bir gol yedik. Sonuçta kaybetmedik.

Daha zordu ikinci yarı, rakip daha çok mücadele etti. Türkiye'de futboldan keyif alıyorum, özellikle evimizde ve taraftarımızın önünde.

Kazımcan Karataş: Lider gibi sahadaydık. Lider gibi oynadık. Lider geldik. Lider dönüyoruz. Sezon sonunda şampiyon biz olacağız. Bizi evimizde hissettiren Galatasaray taraftarlarına çok teşekkürler.