Uğurcan Çakır, maç öncesi aldığı acı haberi açıkladı: "2 gün önce kaybettik"

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında konuk olduğu Eyüpspor'u 2-0 mağlup etti.



Bu skorla 5'te 5 yapan sarı-kırmızılılarda yeni transfer Uğurcan Çakır da ilk maçına çıktı.



Tecrübeli eldiven, karşılaşmanın ardından açıklamalarda bulundu. Çakır, maç öncesi kuzeninin vefat ettiğini de sözlerine ekledi.



İşte Çakır'ın açıklamaları:



"BENİ ÇOK İYİ KARŞILADILAR"



"Burada olmaktan dolayı çok mutluyum. Transferim gerçekleşti, bugün ilk 11'de oynadım. Yeni bir takım ve heyecan benim için. İlk maçlar zor olur. Adaptasyon zor oluyor. Bugün buradan gol yemeden ayrılmak önemliydi hem benim hem de takım için. Burada beni çok iyi karşıladılar. Onlara teşekkür ediyorum. Burada olduğum için mutluyum. Galatasaray için elimden geleni yapmaya çalışacağım."

