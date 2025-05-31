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Uğurcan Çakır milli takımdan çıkarılabilir

Uğurcan Çakır, sakatlığı nedeniyle milli takımın kamp kadrosundan çıkarılabilir.

Uğurcan Çakır milli takımdan çıkarılabilir

kaptanı Uğurcan Çakır, sakatlığı nedeniyle milli takımın ABD kamp kadrosundan çıkarılabilir.

Sabah'ın haberine göre; İstanbul’da kampa dahil olacak ve burada yapılacak olan kontrollerin ardından son karar verilecek.

Türkiye, ABD maçı 7 Haziran'da Meksika müsabakası ise 11 Haziran'da oynanacak.

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