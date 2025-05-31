Uğurcan Çakır milli takımdan çıkarılabilir
Uğurcan Çakır, sakatlığı nedeniyle milli takımın kamp kadrosundan çıkarılabilir.
Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, sakatlığı nedeniyle milli takımın ABD kamp kadrosundan çıkarılabilir.
Sabah'ın haberine göre; İstanbul’da kampa dahil olacak ve burada yapılacak olan kontrollerin ardından son karar verilecek.
Türkiye, ABD maçı 7 Haziran'da Meksika müsabakası ise 11 Haziran'da oynanacak.
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