Uğurcan Çakır milli takımdan çıkarılabilir

Trabzonspor kaptanı Uğurcan Çakır, sakatlığı nedeniyle milli takımın ABD kamp kadrosundan çıkarılabilir.



Sabah'ın haberine göre; İstanbul’da kampa dahil olacak ve burada yapılacak olan kontrollerin ardından son karar verilecek.

Türkiye, ABD maçı 7 Haziran'da Meksika müsabakası ise 11 Haziran'da oynanacak.

