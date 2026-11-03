Ugurcan Çakır: Okan hocam bizi maça çok iyi hazırladı. Ne çalıştıysak sahada yaptık.

Stuttgart karşısında 5 kurtarışla kalesini gole kapatan Galatasaray 'ın milli kalecisi Uğurcan Çakır , "Bugün gerçekten ilk yarı çok iyiydik. Maça istediğimiz gibi başladık. Alex'in muhteşem golleri ile 2-0 öne geçtik. Ne çalıştıysak uyguladık. Benim uzun toplarımla Barış'ı Osimhen'i, Yunus'u defanlarının arkasına koşturduk, onları yorduk. Okan hocam bizi çok iyi hazırladı. Taraftarımızla zaten 1 kişi fazlayız. Bireysel olarak iyi oynamak önemli değil. Takım olarak iyi oynayarak kazanmak istiyoruz. 6 puan yaptık. Geçen seneden daha iyi olmak ve 24 takım arasına girmek istiyoruz" dedi.