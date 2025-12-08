Uğurcan Çakır sakatlandı, Galatasaray Fransa'dan puansız dönüyor
08.12.2025 21:43
Son Güncelleme: 10.12.2025 01:05
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde üst tur hedefiyle Monaco deplasmanına çıktı. Mücadeleyi Monaco 1-0 kazandı, sakatlanan Uğurcan Çakır maça devam edemedi.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde kritik maça çıktı. Okan Buruk'un ekibi, Monaco'ya konuk oldu.
Uğurcan Çakır'ın sakatlandığı maçta sarı kırmızılı ekip 1-0 mağlu oldu ve 9 puanda kalarak ilk 8 şansını zora soktu. Galatasaray, bu skorla Avrupa'da üst üste 2. yenilgisini aldı.
Monaco 2. Louis Stadı'ndaki mücadeleyi Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetti. Maçın tek golü 68. dakikada Balogun'dan geldi.
BURUK'TAN 2 DEĞİŞİKLİK
Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde zorunlu 2 değişikliğe gitti.
Buruk, Samsunspor mücadelesinin başlangıç kadrosunda görev verdiği Mario Lemina'dan sakatlığı, UEFA kadrosunda yer almayan Kazımcan Karataş'tan ise statü gereği yararlanamadı.
Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki kalan 2 maçında sırasıyla Atletico Madrid ve Manchester City ile karşı karşıya gelecek.
Buruk, bu oyuncuların yerine lig maçında cezalı olan Roland Sallai ile sakatlıktan yeni çıkan Ismail Jakobs'u sahaya sürdü.
MAÇ SONUCU: MONACO 1 - 0 GALATASARAY
MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR
1' Maç başladı
13' Galatasaray, İlkay ile gole çok yaklaştı. Net pozisyonda top üstten auta çıktı
19' Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içinden çektiği şut direkten dışarı gitti
34' Sağdan ceza sahasına giren Sane'nin şutunda top kaleci Hradecky'de kaldı
36' Hızlı gelişen Galatasaray atağında Osimhen'in ceza sahası yayının sağından şutunda rakibe çarpan top, kornere gitti
45' İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi
İKİNCİ DEVRE
49' Monaco VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Pozisyon sonrası Sanchez sarı kart gördü. Ev sahibi ekipte Zakaria'nın vuruşunu kaleci Uğurcan Çakır çıkardı
63' Galatasaray'da İlkay kenare geldi Yunus Akgün oyuna dahil oldu
67' Uğurcan Çakır oyuna devam edemedi. Sakatlanan Çakır yerine Günay oyuna dahil girdi
68' Ev sahibi Monaco, Balogun'un golüyle 1-0 öne geçti
79' Galatasaray'da Icardi oyuna girerken Jakobs kenara geldi
90+7' Mücadele sona erdi
Osimhen'in Monaco maçından yansıyan bir karesi
SARI KIRMIZILILARDA 6 EKSİK
Tedavileri süren Lemina, Singo ve Kaan'ın yanı sıra, kart cezalısı Arda ile hak mahrumiyeti cezaları devam eden Eren ve Metehan forma giyemedi. Kazımcan ise UEFA listesinde yok.
Sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe ve Samsunspor maçlarını kaçıran Jakobs bu maçla takıma döndü.
FARUK SÜREN DE İZLEDİ
A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın yardımcısı Hakan Balta, sarı-kırmızılı ekibin Monaco müsabakasını yerinde takip etti. Balta, II. Louis Stadı'ndaki karşılaşmayı ve yerli futbolcuların performansını tribünden izledi.
Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Hakan Balta da sarı-kırmızılı ekibin yedekleri arasında yer aldı.
30. Galatasaray Başkanı Faruk Süren de karşılaşmayı takip eden isimler arasındaydı.
Galatasaray heyeti tribünde
İLK 11'LER
Monaco: Hradecky, Vanderson, Kehrer, Salisu, Henrique, Camara, Zakaria, Akliouche, Minamino, Golovin, Balogun
Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış Alper, Osimhen
Sarı kırmılılar maçtan önce takım pozu verdi