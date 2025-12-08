Uğurcan Çakır sakatlandı, Galatasaray Fransa'dan puansız dönüyor

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde kritik maça çıktı. Okan Buruk'un ekibi, Monaco'ya konuk oldu.



Uğurcan Çakır'ın sakatlandığı maçta sarı kırmızılı ekip 1-0 mağlu oldu ve 9 puanda kalarak ilk 8 şansını zora soktu. Galatasaray, bu skorla Avrupa'da üst üste 2. yenilgisini aldı.



Monaco 2. Louis Stadı'ndaki mücadeleyi Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetti. Maçın tek golü 68. dakikada Balogun'dan geldi.



BURUK'TAN 2 DEĞİŞİKLİK



Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde zorunlu 2 değişikliğe gitti.

Buruk, Samsunspor mücadelesinin başlangıç kadrosunda görev verdiği Mario Lemina'dan sakatlığı, UEFA kadrosunda yer almayan Kazımcan Karataş'tan ise statü gereği yararlanamadı.



Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki kalan 2 maçında sırasıyla Atletico Madrid ve Manchester City ile karşı karşıya gelecek.

Buruk, bu oyuncuların yerine lig maçında cezalı olan Roland Sallai ile sakatlıktan yeni çıkan Ismail Jakobs'u sahaya sürdü.



MAÇ SONUCU: MONACO 1 - 0 GALATASARAY



MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR



1' Maç başladı



13' Galatasaray, İlkay ile gole çok yaklaştı. Net pozisyonda top üstten auta çıktı



19' Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içinden çektiği şut direkten dışarı gitti



34' Sağdan ceza sahasına giren Sane'nin şutunda top kaleci Hradecky'de kaldı



36' Hızlı gelişen Galatasaray atağında Osimhen'in ceza sahası yayının sağından şutunda rakibe çarpan top, kornere gitti



45' İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi



İKİNCİ DEVRE



49' Monaco VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Pozisyon sonrası Sanchez sarı kart gördü. Ev sahibi ekipte Zakaria'nın vuruşunu kaleci Uğurcan Çakır çıkardı



63' Galatasaray'da İlkay kenare geldi Yunus Akgün oyuna dahil oldu



67' Uğurcan Çakır oyuna devam edemedi. Sakatlanan Çakır yerine Günay oyuna dahil girdi



68' Ev sahibi Monaco, Balogun'un golüyle 1-0 öne geçti



79' Galatasaray'da Icardi oyuna girerken Jakobs kenara geldi



90+7' Mücadele sona erdi