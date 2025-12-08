Uğurcan Çakır sakatlandı, Galatasaray Fransa'dan puansız dönüyor

08.12.2025 21:43

Son Güncelleme: 10.12.2025 01:05

Uğurcan Çakır sakatlandı, Galatasaray Fransa'dan puansız dönüyor
Reuters

NTV - Haber Merkezi

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde üst tur hedefiyle Monaco deplasmanına çıktı. Mücadeleyi Monaco 1-0 kazandı, sakatlanan Uğurcan Çakır maça devam edemedi.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'nde kritik maça çıktı. Okan Buruk'un ekibi, Monaco'ya konuk oldu.

Uğurcan Çakır'ın sakatlandığı maçta sarı kırmızılı ekip 1-0 mağlu oldu ve 9 puanda kalarak ilk 8 şansını zora soktu. Galatasaray, bu skorla Avrupa'da üst üste 2. yenilgisini aldı.

Monaco 2. Louis Stadı'ndaki mücadeleyi Hollandalı hakem Danny Makkelie yönetti. Maçın tek golü 68. dakikada Balogun'dan geldi.

BURUK'TAN 2 DEĞİŞİKLİK

Okan Buruk, son resmi maçın ilk 11'inde zorunlu 2 değişikliğe gitti.

 

Buruk, Samsunspor mücadelesinin başlangıç kadrosunda görev verdiği Mario Lemina'dan sakatlığı, UEFA kadrosunda yer almayan Kazımcan Karataş'tan ise statü gereği yararlanamadı.

Galatasaray, Şampiyonlar Ligi'ndeki kalan 2 maçında sırasıyla Atletico Madrid ve Manchester City ile karşı karşıya gelecek.

 

Buruk, bu oyuncuların yerine lig maçında cezalı olan Roland Sallai ile sakatlıktan yeni çıkan Ismail Jakobs'u sahaya sürdü.

MAÇ SONUCU: MONACO 1 - 0 GALATASARAY

MAÇTAN ÖNE ÇIKAN DAKİKALAR

1' Maç başladı


13' Galatasaray, İlkay ile gole çok yaklaştı. Net pozisyonda top üstten auta çıktı

19' Barış Alper Yılmaz'ın ceza sahası içinden çektiği şut direkten dışarı gitti

34' Sağdan ceza sahasına giren Sane'nin şutunda top kaleci Hradecky'de kaldı

36' Hızlı gelişen Galatasaray atağında Osimhen'in ceza sahası yayının sağından şutunda rakibe çarpan top, kornere gitti


45' İlk yarı golsüz eşitlikle sona erdi

İKİNCİ DEVRE

49' Monaco VAR incelemesi sonrası penaltı kazandı. Pozisyon sonrası Sanchez sarı kart gördü. Ev sahibi ekipte Zakaria'nın vuruşunu kaleci Uğurcan Çakır çıkardı

63' Galatasaray'da İlkay kenare geldi Yunus Akgün oyuna dahil oldu

67' Uğurcan Çakır oyuna devam edemedi. Sakatlanan Çakır yerine Günay oyuna dahil girdi

68' Ev sahibi Monaco, Balogun'un golüyle 1-0 öne geçti

79' Galatasaray'da Icardi oyuna girerken Jakobs kenara geldi

90+7' Mücadele sona erdi

Reuters

Osimhen'in Monaco maçından yansıyan bir karesi

SARI KIRMIZILILARDA 6 EKSİK

 

Tedavileri süren Lemina, Singo ve Kaan'ın yanı sıra, kart cezalısı Arda ile hak mahrumiyeti cezaları devam eden Eren ve Metehan forma giyemedi. Kazımcan ise UEFA listesinde yok.

 

Sakatlığı sebebiyle Fenerbahçe ve Samsunspor maçlarını kaçıran Jakobs bu maçla takıma döndü.

FARUK SÜREN DE İZLEDİ

 

A Milli Futbol Takımı Teknik Direktörü Vincenzo Montella'nın yardımcısı Hakan Balta, sarı-kırmızılı ekibin Monaco müsabakasını yerinde takip etti. Balta, II. Louis Stadı'ndaki karşılaşmayı ve yerli futbolcuların performansını tribünden izledi.

 

Hakan Balta'nın oğlu Çağrı Hakan Balta da sarı-kırmızılı ekibin yedekleri arasında yer aldı.

 

30. Galatasaray Başkanı Faruk Süren de karşılaşmayı takip eden isimler arasındaydı.

Anadolu Ajansı

Galatasaray heyeti tribünde

İLK 11'LER

 

Monaco: Hradecky, Vanderson, Kehrer, Salisu, Henrique, Camara, Zakaria, Akliouche, Minamino, Golovin, Balogun

 

Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Jakobs, Torreira, Sara, Sane, İlkay, Barış Alper, Osimhen

Reuters

Sarı kırmılılar maçtan önce takım pozu verdi