Uğurcan Çakır sonrası B planı hazır: 33 milyon euroya sattılar 2 milyonluk kaleciyi istiyorlar

Trabzonspor’da başarılı isim Uğurcan Çakır’ın Galatasaray’a transferinin ardından kaleci arayışları hız kazandı.

Bordo-mavililer, yeni sezona güçlü bir kaleciyle başlamak için hem Süper Lig’den hem de Avrupa’dan adayları listesine aldı.

Yönetim; Bilal Beyazıt, Muhammed Şengezer, Deniz Ertaş ve Doğan Alemdar gibi isimlerin yanı sıra altyapıdan çıkacak yerli kalecileri de değerlendirmeye aldı.



EN GÜÇLÜ ADAY BİLAL BEYAZIT



26 yaşındaki file bekçisi, Süper Lig’in istikrarlı kalecilerinden biri. Kayserispor formasıyla son iki sezonda sergilediği performansla milli takıma kadar yükseldi. Transfermarkt verilerine göre piyasa değeri 2 milyon euro.

KONYASPOR GÖRÜŞMEYİ DOĞRULADI

Konyaspor, Deniz Ertaş için Trabzonspor ile görüşme yapıldığını açıkladı.



20 yaşındaki genç file bekçisi, Konyaspor altyapısından yetişti. U21 Milli Takımı’nda da görev yapan Ertaş, geleceğe yatırım olarak düşünülen adaylardan biri.

DİĞER ADAYLAR



MUHAMMED ŞENGEZER (BAŞAKŞEHİR)



27 yaşındaki kaleci, daha önce Bursaspor ve Başakşehir formaları giydi. Tecrübesiyle kısa vadede çözüm olabilecek isimlerden biri olarak öne çıkıyor.

