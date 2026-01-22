Uğurcan Çakır sonrası Galatasaray'dan Trabzonspor'a bir teklif daha, başkan açıkladı: "40 milyon euro istiyoruz"

Galatasaray, Trabzonspor'un genç yeteneği Christ Oulai'yi kadrosuna katmak istiyor.

Trabzonspor, Galatasaray'ın 20 milyon euroluk ilk teklifini geri çevirdi, sarı kırmızılılar Oulai için teklifini 25 milyon euroya yükseltip Ahmed Kutucu'nun bonservisini teklif edeceği iddia edildi.



“BEKLENTİMİZ 40 MİLYON EURO VE ÜSTÜ”

Konu hakkında Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan açıklama geldi.

Doğan şu ifadeleri kullandı:

"Oulai için Türkiye'den ve yurt dışından birçok teklif aldık. Ama yeterli bulmadık, hepsini reddettik. Herhangi bir anlaşma yok. İstediğimiz olursa Trabzonspor için gereken yapılır. Satacağız diye bir durum yok.



Kafamızda bir rakam var. Bu oyuncuları alma sebebimiz tekrar satmak. Beklentimiz 40 milyon euro ve üstü."