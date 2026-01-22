Uğurcan Çakır sonrası Galatasaray'dan Trabzonspor'a bir teklif daha, başkan açıkladı: "40 milyon euro istiyoruz"
22.01.2026 20:16
Son Güncelleme: 22.01.2026 20:20
Sezon başında Uğurcan Çakır'ı rekor bonservisle kadrosuna katan Galatasaray, Trabzonspor'dan yeni bir ismi istiyor. Konu hakkında resmi açıklama da geldi.
Galatasaray, Trabzonspor'un genç yeteneği Christ Oulai'yi kadrosuna katmak istiyor.
Trabzonspor, Galatasaray'ın 20 milyon euroluk ilk teklifini geri çevirdi, sarı kırmızılılar Oulai için teklifini 25 milyon euroya yükseltip Ahmed Kutucu'nun bonservisini teklif edeceği iddia edildi.
“BEKLENTİMİZ 40 MİLYON EURO VE ÜSTÜ”
Konu hakkında Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'dan açıklama geldi.
Doğan şu ifadeleri kullandı:
"Oulai için Türkiye'den ve yurt dışından birçok teklif aldık. Ama yeterli bulmadık, hepsini reddettik. Herhangi bir anlaşma yok. İstediğimiz olursa Trabzonspor için gereken yapılır. Satacağız diye bir durum yok.
Kafamızda bir rakam var. Bu oyuncuları alma sebebimiz tekrar satmak. Beklentimiz 40 milyon euro ve üstü."
19 yaşındaki futbolcunun Trabzonspor'la 5 yıllık sözleşmesi var
DEV TAKIMLAR TAKİP EDİYOR
Trabzonspor'un sezon başında Fransa Ligue 2 ekibi Bastia'dan 5.5 milyon euro sözleşme fesih bedeliyle transfer ettiği Christ Inao Oulai yükselen performansıyla dikkat çekmişti.
Çıktığı maçlarda başarılı bir performans sergileyen Oulai, Manchester City ve Bayern Münih gibi dev takımların da dikkatini çekmişti.
Oulai, önümüzdeki dönemde transfer değerini en fazla artırması beklenen oyuncular listesinde zirveye yerleşmişti.