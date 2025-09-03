Uğurcan Çakır tarihe geçti, üçüncü sıraya yerleşti

Sarı-kırmızılı kulüp, Trabzonspor'un 29 yaşındaki file bekçisi Uğurcan Çakır'ın transferi için Karadeniz ekibine 27,5 milyon avro garanti bedel ödeyecek.



Çakır, bu durumda 75 milyon avro bedelle transfer edilen Victor Osimhen ve yaklaşık 31 milyon avroluk ücretle kadroya dahil edilen Wilfried Singo'nun ardından Türk futbol tarihinin en pahalı üçüncü transferi konumuna geldi.



TÜRKİYE'DE EN YÜKSEK BEDELLE SATILAN ÜÇÜNCÜ OYUNCU OLDU



Uğurcan Çakır, söz konusu satışın ardından Türkiye'de en yüksek bedelle satılan üçüncü oyuncu konumuna geldi.



Galatasaray, Fransız oyuncu Sacha Boey'u ve Fenerbahçe de milli futbolcu Ferdi Kadıoğlu'nu 30'ar milyon avro bonservis bedeliyle takımdan göndererek Türkiye'de bonservis rekoru kırdı.

Uğurcan, 27,5 milyon avroluk ücretiyle bu iki transferin ardından Türkiye'de en yüksek bedelle satılan oyuncu oldu.



TRABZONSPOR İLE SÜPER LİG ŞAMPİYONLUĞUNA ULAŞTI



Uğurcan Çakır, bordo-mavili formayı giydiği dönemde 1 Süper Lig şampiyonluğu yaşadı.



Tecrübeli kaleci, 2021-2022 sezonunda gösterdiği performansla kaptanlığını yaptığı Trabzonspor'un 37 sezonluk özlemi sonlandırıp 7. şampiyonluğuna ulaşmasında önemli katkı sağlamıştı.



SÜPER LİG DIŞINDA 3 KUPA DAHA KAZANDI

Uğurcan Çakır, Süper Lig dışında Trabzonspor'un müzesine 3 kupanın daha eklenmesinde önemli pay sahibi oldu.



2019-2020 sezonunda Alanyaspor'u 2-0 mağlup ettikleri Türkiye Kupası finalinde kaleyi koruyan Uğurcan, gösterdiği performansla takımının kupayı kazanmasını sağladı.



Uğurcan Çakır, 2020-2021'de Başakşehir ve 2022-2023'te Sivasspor'a karşı kazanılan TFF Süper Kupa maçlarında da görev aldı.



GALATASARAY, 1 AYDA 133 MİLYON AVROYA YAKIN HARCAMA YAPMIŞ OLACAK



Sarı-kırmızılı kulüp, Uğurcan Çakır'ın kadroya dahil olmasıyla son 1 ayda transferler için yaklaşık 133 milyon avro harcama gerçekleştirecek.



İlk olarak İtalya ekibi Napoli'den Nijeryalı yıldız Victor Osimhen'i 75 milyon avro bedelle transfer eden Galatasaray, sonrasında Fransa temsilcisi Monaco'dan Wilfried Singo için 30 milyon 769 bin 230,77 avro bonservis bedeli ödedi.



Son olarak Uğurcan Çakır için 27,5 milyon avro ödeyecek olan Galatasaray, son 1 aydaki transferler için toplamda yaklaşık 133 milyon avro harcama yapmış olacak.