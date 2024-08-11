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Uğurcan Çakır, Trabzonspor tarihine geçti

Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır, Sivasspor maçında 200. kez bordo-mavili formayı giyerek kulüp tarihine geçti. Milli filebekçi, Karadeniz ekibinin tarihinde en çok forma giyen kaleciler sıralamasında Şenol Güneş ve Onur Kıvrak'ın ardından üçüncü sırada yer aldı.

Uğurcan Çakır, Trabzonspor tarihine geçti

, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Sivasspor'a konuk oldu.

Mücadelede forma giyen kaptan Uğurcan Çakır, bordo-mavili formayla 200. maçına çıkan üçüncü kaleci oldu.

Karadeniz ekibinde Şenol Güneş, Trabzonspor formasıyla 385 maç ile en çok mücadelede forma giyen kaleci konumunda.

Bordo-mavililerde İkinci sırada ise 203 maçlık seriyle Onur Kıvrak yer alıyor.

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