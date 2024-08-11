Uğurcan Çakır, Trabzonspor tarihine geçti

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Sivasspor'a konuk oldu.
Mücadelede forma giyen kaptan Uğurcan Çakır, bordo-mavili formayla 200. maçına çıkan üçüncü kaleci oldu.
Karadeniz ekibinde Şenol Güneş, Trabzonspor formasıyla 385 maç ile en çok mücadelede forma giyen kaleci konumunda.
Bordo-mavililerde İkinci sırada ise 203 maçlık seriyle Onur Kıvrak yer alıyor.
Bordo - Mavili formamızla 200. Süper Lig maçına çıkan Kaptanımız Uğurcan Çakır’ı tebrik ederiz 👏🏻 pic.twitter.com/Cocj06rp5U— Trabzonspor (@Trabzonspor) August 11, 2024
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