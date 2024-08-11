Uğurcan Çakır, Trabzonspor tarihine geçti

Trabzonspor, Trendyol Süper Lig'in 1. haftasında Sivasspor'a konuk oldu.

Mücadelede forma giyen kaptan Uğurcan Çakır, bordo-mavili formayla 200. maçına çıkan üçüncü kaleci oldu.

Karadeniz ekibinde Şenol Güneş, Trabzonspor formasıyla 385 maç ile en çok mücadelede forma giyen kaleci konumunda.

Bordo-mavililerde İkinci sırada ise 203 maçlık seriyle Onur Kıvrak yer alıyor.