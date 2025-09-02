Uğurcan Çakır transferi sonrası isyan, öfke ve istifa çağrısı: "Hiçbir İstanbul takımına gitmez" sözleri hatırlatıldı
Trabzonspor'un kaptanı Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a imza atması bordo mavili taraftarları isyan ettirdi. Taraftarlar başkan Ertuğrul Doğan'ı istifaya çağırdı.
Trabzonspor, kaleci Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı.
Sarı-kırmızılı kulüp, Trabzonspor'a 33 milyon euro garanti bedel ve 3 milyon euro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam KDV dahil 36 milyon avro ödeme yapacak.
Bu gelişmenin ardından bordo mavili taraftarlar isyan etti. Tesilere giden taraftarlar hem burada hem sosyal medyada Başkan Ertuğrul Doğan'ı istifaya davet etti.
"ISRAR ETMEYİN İSTİFA EDİN"
Bazı taraftarla oturma eylemi yaparken, "Anti İstanbul", "Uğurcan'ı satanı biz de satarız", "Israr etmeyin istifa edin", "Yönetim istifa" gibi sloganlar atıldı. Sosyal medyada da Ertuğrul Doğan için istifa kampanyası başlatıldı.
"HİÇBİR İSTANBUL TAKIMINA GİTMEZ" SÖZLERİ HATIRLATILDI
Taraftarlar başkan Doğan'ın "Hiçbir İstanbul takımına gitmez" sözlerini hatırlatarak Trabzonspor'un ayrılık mesajı ve Uğurcan Çakır'ın veda paylaşımlarının altına da binlerce olumsuz yorumda bulundu.
ERTUĞRUL DOĞAN NE DEMİŞTİ?
Doğan, daha önce yaptığı açıklamada, "Uğurcan Çakır, Trabzonspor'un kaptanı ve büyük Trabzonsporlu. Hiçbir İstanbul takımına gitmez, bizim başkanlığımız dönemimde de böyle bir şey olmaz." dedi.
