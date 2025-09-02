Uğurcan Çakır transferi sonrası isyan, öfke ve istifa çağrısı: "Hiçbir İstanbul takımına gitmez" sözleri hatırlatıldı

Trabzonspor, kaleci Uğurcan Çakır'ın Galatasaray'a transfer olduğunu açıkladı.



Sarı-kırmızılı kulüp, Trabzonspor'a 33 milyon euro garanti bedel ve 3 milyon euro şarta bağlı bonus olmak üzere toplam KDV dahil 36 milyon avro ödeme yapacak.



Bu gelişmenin ardından bordo mavili taraftarlar isyan etti. Tesilere giden taraftarlar hem burada hem sosyal medyada Başkan Ertuğrul Doğan'ı istifaya davet etti.

"ISRAR ETMEYİN İSTİFA EDİN"

Bazı taraftarla oturma eylemi yaparken, "Anti İstanbul", "Uğurcan'ı satanı biz de satarız", "Israr etmeyin istifa edin", "Yönetim istifa" gibi sloganlar atıldı. Sosyal medyada da Ertuğrul Doğan için istifa kampanyası başlatıldı.