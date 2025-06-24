Uğurcan Çakır'a Fenerbahçe kapısı kapandı

Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan'ın Uğurcan Çakır hakkında yaptığı transfer açıklaması sonrası Fenerbahçe iddiaları bir kez daha yalanlanırken, bu ifadeler sonrası Monaco transferi güçlendi.

Doğan, "Ben söylemekten yoruldum. Ben açık sözlü biriyim ve çok açık şekilde anlattım. Uğurcan Çakır’a yurt dışından bir teklif gelirse şahsen yardımcı olacağımın sözünü söyledim. Uğurcan Çakır çıkıp, ‘Ben Trabzonspor’dan ayrılmak istiyorum.’ demediği sürece ben kaptanımızın takımda kalarak devam etmesini canı gönülden istiyorum. Uğurcan’dan da ayrılık ile alakalı bir talep yok. Dolayısıyla böyle bir durum yok." ifadelerini kullandı.

TRANSFERDE SON DURUM

Trabzonspor’un milli kalecisi Uğurcan Çakır için Avrupa’dan iki kulüp devreye girdi.



Fransız basınında yer alan haberlere göre, Ligue 1 ekibi AS Monaco ile Premier Lig’e yeni yükselen Burnley, 29 yaşındaki tecrübeli kaleciyi transfer listesine aldı.

Fransız gazetesi L’Équipe’in haberine göre; Monaco geçen sezon kalede istikrar sağlayamayan Radoslaw Majecki ve Philipp Köhn’ün ardından bu bölgeye güçlü bir takviye yapmak istiyor.

İlk teklifini 9 milyon euro olarak yapan Monaco, ret yanıtı alınca teklifini 12 milyon euroya çıkardı. Trabzonspor'da milli kaleci için 15 milyon euro bonservis beklentisi var.