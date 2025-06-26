Uğurcan Çakır'a tepki: "Gittiği an camiasız kalacak!"

Bir süredir Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddialarıyla gündeme gelen ancak başkan Ertuğrul Doğan'ın "Avrupa sözümüz var" dediği Uğurcan Çakır'a bordo mavililerden tepki var. Taraftarlar sosyal medyada milli kalecinin Fenerbahçe'ye gitmesi halinde kendileri için biteceğini ifade ediyor.



Trabzonspor'da yöneticilik yapan ve görevinden 2021 yılında ayrılan spor yorumcusu Ulaş Özdemir, "Uğurcan Çakır hiç konuşmuyor. Büyük camialarda kaptan olan isimlerin konuşması için yönetimden izin almasına gerek yok. Uğurcan 2 ay süren dedikodulara çıkıp cevap verebilirdi. Hiç konuşmaması ayıp." dedi.



"FENERBAHÇE’YE GİTTİĞİ AN CAMİASIZ KALACAK"



A Spor'da konuşan Özdemir şu ifadeleri kullandı:



"Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan, Uğurcan Çakır ile görüşme yapmış. Sayın Ertuğrul Doğan, Uğurcan'a yeni bir sözleşme konusunda teklifte bulunmuş ama Uğurcan, yeni sözleşme için "Var ya da yok" demedi. Uğurcan Çakır, eğer İstanbul'a gitmek isterse ya kadro dışı bırakılacak ya da satılacak. Fenerbahçe'ye sadece 1 milyon euro için mi gidecek? Fenerbahçe’ye gittiği an camiasız kalacak."



TRANSFERDE SON DURUM



Fenerbahçe milli kaleci Uğurcan Çakır transferi için temaslarını sürdürüyor. TRT Spor'un haberine göre; Başkan Ali Koç milli kaleci için son teklifini Trabzonspor'a iletecek.



Fenerbahçe, Uğurcan için Trabzonspor'a 15 milyon euroluk resmi teklif yapacak.

