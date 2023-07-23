Uğurcan Çakır'dan transfer açıklaması: Galatasaray'a gidecek mi?

Yeni sezon hazırlıklarını sürdüren Trabzonspor, çalışmalarını Slovenya'da sürdürüyor.



Slovenya'da devam eden kampta bordo-mavili takımın kalecisi Uğurcan Çakır beIN Sports'a açıklamalarda bulundu.



Çıkan transfer haberleriyle ilgili soruya Uğurcan Çakır, "Avrupa'dan teklifler aldığım dönemler oldu. Teklif gelip kulübe götürmediğim durumlar da vardı. Kulübümün menfaatlerini düşünüyorum. Böyle de devam edeceğim. Teklif geldiğinde kulübüm 'hayır' demişti. Ben de olgunlukla karşılaşmıştım. Burası benim yuvam. Çok mutluyum. 4 tane kupa kazandım. Galatasaray veya Avrupa, kulübümüz ne derse o. Hala o noktadayım ve böyle devam edeceğim." yanıtını verdi.