Uğurcan Çakır için resmi görüşmeler başladı: Koç ve Doğan'ın transfer pazarlığı

İddiaya göre Trabzonspor cephesi de Fenerbahçe’yle kontratı biten bir isimle ilgileniyor. İki kulüp arasında böyle oyuncu değişiklikler yeni sezonda yaşanabilir.

Doğan daha önce yaptığı açıklamada Uğurcan transferi hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:



"Uğurcan Çakır, Trabzonspor'un kaptanı ve büyük Trabzonsporlu. Hiçbir İstanbul takımına gitmez, bizim başkanlığımız dönemimde de böyle bir şey olmaz."

