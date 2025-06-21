Uğurcan Çakır için resmi görüşmeler başladı: Koç ve Doğan'ın transfer pazarlığı
Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile resmen görüşmelere başladı.
Milli kaleci Uğurcan Çakır'ın sezon sonunda Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddiaları sonrası yeni bir gelişme yaşandı.
Haber Global'in haberine göre; Fenerbahçe Kulübü Başkanı Ali Koç, Trabzonspor Başkanı Ertuğrul Doğan ile resmen görüşmelere başladı.
Çakır'ın da kariyerine İstanbul'da devam etme isteği bu transferde ilerleme kat edilmesinin önünü açıyor.
TRABZON DA FENERBAHÇE'DEN BİR İSMİ İSTİYOR
İddiaya göre Trabzonspor cephesi de Fenerbahçe’yle kontratı biten bir isimle ilgileniyor. İki kulüp arasında böyle oyuncu değişiklikler yeni sezonda yaşanabilir.
Doğan daha önce yaptığı açıklamada Uğurcan transferi hakkında şu ifadeleri kullanmıştı:
"Uğurcan Çakır, Trabzonspor'un kaptanı ve büyük Trabzonsporlu. Hiçbir İstanbul takımına gitmez, bizim başkanlığımız dönemimde de böyle bir şey olmaz."
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Transfer
- Fenerbahçe