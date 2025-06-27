Uğurcan Çakır'ın ağabeyi sessizliğini bozdu

"HER TAKIMI TAKİP EDİYORUM" Milli kalecinin menajerliğini de yapan ve İstanbul'a transferinin gerçekleştirmek istediği öne sürülen Necdet Çakır sessizliğini bozdu. Ağabey Çakır, sosyal medya hesabından, "Ne gündem oldu. Ben her takımı takip ediyorum. Adım da Necdet. Bomboş haber." ifadelerini kullandı. TRABZON'UN B PLANI Trabzonspor, Uğurcan'ın ayrılması durumunda B planını yaptı. Bordo mavililer Eyüpspor ile resmi temas kurdu ve Berke Özer'in fiyatını sordu. Uğurcan ayrıldığı an Trabzonspor, Berke'ye resmi teklif yapacak.

"HAYAL KIRIKLIĞI YARATIYOR"



Yerel basın ve Trabzonspor'da forma giymiş eski isimler Uğurcan'ın Fenerbahçe'ye gitme olasılığına tepkili.



Trabzonspor'da yönetim kurulu danışmanı olarak görev yapan ve eski efsane futbolcu Ali Kemal Denizci yaptığı açıklamada, "Uğurcan'ın rakiplerimize gitmesi insanlar üstünde müthiş bir hayal kırıklığı yaratıyor. Ama Uğurcan Çakır için 15 milyon euro bana göre az bile. Öyle bir kaleciyi 25 milyon eurodan aşağı vermemek lazım." dedi.

Teknik direktör Tolunay Kafkas ise, "Uğurcan'a tavsiyelerim olur. Başkan ile ilgili de bildiğimiz bazı konular var. Para konusunda da Uğurcan’a gerekli hoşgörüyü sağladığını, ne isterse verecek hoşgörüyü sağladığını biliyorum. Ben bir ağabeyi olarak, bu süreçleri yaşamış birisi olarak Türkiye’de camiasız kalmasını istemem."

