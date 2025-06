Uğurcan Çakır'ın ağabeyi sessizliğini bozdu

Trabzonspor'dan Fenerbahçe'ye transfer olacağı iddialarıyla gündeme gelen takımın kaptanı Uğurcan Çakır'dan henüz bir açıklama gelmedi.



Bordo mavililerin ve yerel basının tepki gösterdiği milli kalecinin ağabeyi Necdet Çakır'ın Fenerbahçe'yi ve Mourinho'yu sosyal medyada takibe aldığı iddia edildi.

"HER TAKIMI TAKİP EDİYORUM"



Milli kalecinin menajerliğini de yapan ve İstanbul'a transferinin gerçekleştirmek istediği öne sürülen Necdet Çakır sessizliğini bozdu.



Ağabey Çakır, sosyal medya hesabından, "Ne gündem oldu. Ben her takımı takip ediyorum. Adım da Necdet. Bomboş haber." ifadelerini kullandı.



TRABZON'UN B PLANI



Trabzonspor, Uğurcan'ın ayrılması durumunda B planını yaptı. Bordo mavililer Eyüpspor ile resmi temas kurdu ve Berke Özer'in fiyatını sordu. Uğurcan ayrıldığı an Trabzonspor, Berke'ye resmi teklif yapacak.