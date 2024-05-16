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Uğurcan Çakır'ın menajeri konuştu: Galatasaray'a gidecek mi?

Yeni sezonda Galatasaray'a imza atacağı iddia edilen Uğurcan Çakır'ın menajeri William D'Avila "Galatasaray'la görüşmedik,  Türkiye dışındaki kulüplerle görüşüyoruz." dedi.

Uğurcan Çakır'ın menajeri konuştu: Galatasaray'a gidecek mi?

'un başarılı kalecisi Uğurcan Çakır'ın menajeri William D'Avila, transfer iddiaları hakkında konuştu.

"GALATASARAY'LA GÖRÜŞMEDİK"

Radyospor'a konuşan Uğurcan Çakır'ın menajeri D'avila, "Uğurcan Çakır üst düzey bir kaleci. Biz şu anda onun adına Türkiye dışındaki kulüplerle görüşüyoruz.  üst düzeyde bir kulüp; ama zaten kalecileri var. Galatasaray'la Uğurcan hakkında şu ana kadar konuşmadım. Avrupa'dan önemli kulüpler ve Suudi Arabistan'ın en iyi kulüpleriyle görüşüyoruz" dedi.

28 yaşındaki deneyimli kalecinin Trabzonspor ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2027 yılına kadar devam ediyor.

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