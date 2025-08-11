Ukrayna ordusuna katılmak istemişti: Zinchenko Fenerbahçe'ye geliyor
Fenerbahçe orta saha transferinde Premier Lig'e yöneldi. Sarı Lacivertliler, Ukrayna ordusuna katılmak isteyen Zinchenko için Arsenal ile görüşüyor.
Fenerbahçe'de Jose Mourinho'nun talebiyle harekete geçen yönetim, Oleksandr Zinchenko için Arsenal'in 15 milyon euroluk bonservis beklentisini aşağıya çekmeye çabalıyor.
3 sezon önce Manchester City'den Arsenal'e 35 milyon euro'ya transfer olan Ukraynalı futbolcunun sözleşmesi gelecek sene sona erecek.
Londra ekibinde geçen sezon 23 maçta 789 dakika süre bulabilen Zinchenko, 1 gol ve 1 asistle oynadı.
Zinchenko, geçtiğimiz yıl çağırılması durumunda ülkesi için savaşabileceğini açıklamıştı.
NE OLMUŞTU?
Zinchenko, ülkesi için daha fazla desteğe ihtiyaç olduğunu belirtirken çağrı alması durumunda ülkesi için savaşmak adına İngiltere'den ayrılabileceğini ifade etmşti.
Yıldız futbolcu konu hakkında şöye konuşmuştu:
“Çağrı alırsam savaşmaya gidebilirim. Kısa bir süre önce aynı okulda okuduğum arkadaşlarım şu anda savaşta. Dürüst olmak gerekirse bunu kabul etmek çok zor ama olan bu. Vazgeçemeyiz. Ukraynalı olduğum için şu anda olduğumdan daha fazla gurur duyamam. Bu savaşın çok ama çok yakında sona ereceğine ve Ukrayna'mızı gerçekten istediğimiz gibi yeniden inşa edebileceğimize dair bir hayalim var.”
