Ukrayna ordusuna katılmak istemişti: Zinchenko Fenerbahçe'ye geliyor

NE OLMUŞTU?



Zinchenko, ülkesi için daha fazla desteğe ihtiyaç olduğunu belirtirken çağrı alması durumunda ülkesi için savaşmak adına İngiltere'den ayrılabileceğini ifade etmşti.

Yıldız futbolcu konu hakkında şöye konuşmuştu:



“Çağrı alırsam savaşmaya gidebilirim. Kısa bir süre önce aynı okulda okuduğum arkadaşlarım şu anda savaşta. Dürüst olmak gerekirse bunu kabul etmek çok zor ama olan bu. Vazgeçemeyiz. Ukraynalı olduğum için şu anda olduğumdan daha fazla gurur duyamam. Bu savaşın çok ama çok yakında sona ereceğine ve Ukrayna'mızı gerçekten istediğimiz gibi yeniden inşa edebileceğimize dair bir hayalim var.”