NTV.COM.TR’ye geri dön

Ukrayna, Slovakya karşısında geri döndü

Ukrayna, 2024 Avrupa Şampiyonası (EURO 2024) E Grubu ikinci maçında Slovakya'yı 2-1 mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.

Ukrayna, Slovakya karşısında geri döndü

E Grubu ikinci maçında Ukrayna, 1-0 geriye düştüğü maçta Slovakya'yı 2-1 mağlup ederek turnuvadaki ilk galibiyetini aldı.

Slovakya Schranz'ın kafa golüyle 17. dakikada 1-0 öne geçerken, Ukrayna 54. dakikada Shaparenko, 80. dakikada ise Yaremchuk'un golleriyle skoru 2-1'e getirdi.

Bu sonuçla birlikte Ukrayna E grubunda puanını 3'e yükselterek Slovakya ile puanlarını eşitledi.

Slovakya'yı 2-1 mağlup eden Ukrayna, EURO 2024'te ilk golü yediği maçı kazanan dördüncü takım oldu ve şimdiden bir önceki Avrupa Şampiyonası'nın tamamında bu şekilde alınan galibiyet sayısı tekrarlandı. 

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...