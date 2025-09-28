Ukrayna'da Arda Turan fırtınası: 1 buçuk yıl sonra bir ilki başardı!

Ukrayna Ligi'nin 7. haftasında Rukh Lviv ile Shakhtar Donetsk karşı karşıya geldi.



Lviv Arena'da oynanan müsabaka, Shakhtar Donetsk'in 4-0'lık üstünlüğüyle sonuçlandı.



Arda Turan'ın ekibine galibiyeti getiren golleri 27. dakikada Luca Meirelles, 31 ve 49. dakikalarda Pedrinho ile 90. dakikada Isaque Silva kaydetti.



Bu skorun ardından üst üste ikinci galibiyetini alan ve puanını 17'ye yükselten Shakhtar, liderlik koltuğuna oturdu. Üst üste 6. kez yenilen Rukh Lviv ise 3 puanla son sırada yer aldı.



Shakhtar Donetsk, gelecek hafta LNZ Cherkasy'i ağırlayacak. Rukh Lviv ise Kolos Kovalivka deplasmanına çıkacak.



ARDA TURAN FIRTINASI



Sezon başında Eyüpspor'dan ayrılarak Shakhtar Donetsk'in başına geçen teknik direktör Arda Turan, çizdiği olumlu grafikle dikkat çekiyor.