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Ukrayna'da gündem Arda Turan: Ezeli rakipten cevap geldi, ortalık karıştı

Shakhtar Donetsk'in teknik direktörü Arda Turan'ın Dinamo Kiev hakkındaki sözlerine cevap geldi.

Ukrayna'da gündem Arda Turan: Ezeli rakipten cevap geldi, ortalık karıştı

Eyüpspor'u tarihinde ilk kez Süper Lig'e çıkaran ve geçtiğimiz sezonu Avrupa potasının 1 puan gerisinde tamamlayan teknik direktör , ligin bitmesiyle birlikte Shakhtar Donetsk'e imza atmıştı.

Yeni takımının başında çalışmalara başlayan Turan, kulübün sosyal medyasına yaptığı açıklamada Shakhtar'ın ezeli rakibi Dinamo Kiev'e göndermede bulunmuştu.

"ONLARA ŞAMPİYONLUK VERMEK İSTEMİYORUM"

Shakhtar'ı şampiyon yapmak istediğini söyleyen genç çalıştırıcı, "Dinamo Kiev'in önemli bir rakip olduğunu biliyorum. Onlara çok saygı duyuyorum ve hedefim onların bir daha asla şampiyonu olmalarına izin vermemek." ifadelerini kullanmıştı.

Ukrayna'da gündem Arda Turan: Ezeli rakipten cevap geldi, ortalık karıştı - 1

'ın sözleri, 'da büyük yankı uyandırırken Dinamo Kiev cephesinden yanıt geldi.

Dinamo Kiev'in tecrübeli futbolcusu Andriy Yarmolenko, düzenlenen basın toplantısında Arda Turan ile ilgili konuştu.

"BENDE SADECE BİR DUYGU UYANDIRDI"

Deneyimli yıldız, Arda Turan'ın sözlerinin sorulması üzerine şöyle konuştu:

"Açıkçası bu bende tek bir duyguya sebep oldu. Bu sözler bizim doğru yönde ilerlediğimizi gösteriyor. Çünkü Shakhtar'a yeni bir teknik direktör geliyor ve yaptığı ilk şey Dinamo'dan bahsetmek"

Ukrayna'da gündem Arda Turan: Ezeli rakipten cevap geldi, ortalık karıştı - 2

Shakhtar Donetsk, yönetimindeki ilk resmi maçına UEFA Avrupa Ligi 1. Ön Eleme turunda FC Ilves karşısında çıkacak. Müsabaka, 10 Temmuz Perşembe günü 21.00'de oynanacak.

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