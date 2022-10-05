Ukrayna'dan Dünya Kupası hamlesi

Savaşın gölgesindeki Ukrayna'da 8 yıl sonra futbolun en büyük turnuvası düzenlenebilir. 2030 Dünya Kupası ev sahipliği için ortak başvuru yapan İspanya ile Portekiz, projeye Ukrayna'yı da ekledi.



Üçlü başvurunun resmiyet kazandığı basın toplantısında konuşan İspanya Futbol Federasyonu Başkanı Luis Rubiales, bu hamleyi "Avrupa'nın başvurusu" sözleriyle özetledi.



"Bu başvurumuzu destekleyen Avrupa futbolu ailesine teşekkür ediyorum." diyen Rubiales, "Projemiz artık İber Yarımadası'nın projesi değil. Bu bütün Avrupa'nın başvurusu. Bu projede kazanacak birçok unsur var." diye konuştu.



48 takımla düzenlenecek 2030 Dünya Kupası'nı birlikte düzenlemek isteyen İspanya, Portekiz ve Ukrayna'da hangi şehirlerin turnuvaya ev sahipliği yapacağı henüz belli değil.



DÜNYA KUPASI İÇİN BAŞKA HANGİ ÜLKELER ADAY?



FİFA'nın 2024'teki oylamayla organizatörünü belirleyeceği 2030 Dünya Kupası için iki başvurunun daha yapılması bekleniyor.



Arjantin, Şili, Paraguay ve Uruguay'ın "Güney Amerika Projesi" ile Yunanistan, Suudi Arabistan ve Mısır'ın "Akdeniz Projesi", 8 yıl sonraki dev turnuva için İspanya, Portekiz ve Ukrayna ile yarışabilir.

