Ukraynalı futbol kulüplerinin altyapı sporcuları Türkiye'ye geldi

Kulüpler Birliği Vakfı tarafından organize edilen ve Trabzonspor, Çaykur Rizespor, Kayserispor, Sivasspor ve Antalyaspor’un da destek verdiği proje kapsamında Ukraynalı savaş mağduru altyapı sporcularından oluşan 131 kişilik kafile Polanya’dan Trabzon’a geldi.

Sporcuların Trabzon Havalimanı’na gelişinde Trabzonspor Başkanı Ahmet Ağaoğlu’nun yanı sıra Genel Sekreter Ömer Sağıroğlu ve bazı yöneticiler, Çaykur Rizespor yöneticisi Serkan Karavin ile diğer kulüplerin temsilcileri karşıladı.

Trabzonspor Kulüp Başkanı Ahmet Ağaoğlu, sporcularla ilgili yapılan hazırlıklar konusunda da bilgi verdi. Ağaoğlu, “Rizespor da araçlarını çocuklarımız için gönderdi. Buradan çıkışta 48 sporcu ve 5 ebeveyn 53 kişilik kafile Rize’ye hareket edecek. Özkan Sümer Akademisi'nde akşam yemeğini yedikten sonra Sivas ve Kayseri’ye intikal edecek olan sporcularımız da var. 60 sporcu ve 6 ebeveyn de Özkan Sümer Akademisi'nde Trabzonspor’un konuğu olacak. Ülkelerindeki şartlar normale dönene kadar bizimle beraber olacaklar" dedi.

Ukraynalı savaş mağduru 10-16 yaş grubu 43 altyapı sporcusu akşam saatlerinde Rize’ye ulaştı.

Ukrayna profesyonel lig birliğinin talebi üzerine kulüplerle temasa geçtiklerini belirten Ağaoğlu, "Alt yapılarında imkânı olan kulüplerimize örneğin Rizespor’umuzun çok modern 150 yatak kapasiteli yepyeni bir tesisi var. Aynı şekilde bizim Özkan Sümer Akademimiz imkanları olmayan kulüpler adına da Trabzonspor ve Rizespor kulüpleri olarak biz bu görevi üstlenmiş bulunuyoruz" diye konuştu.



"ŞARTLAR NORMALE DÖNENE KADAR MİSAFİR OLACAKLAR"



Gelen sporcuların tamamına yakınının savaşın en ağır geçtiği Mariopul bölgesinden geldiğine vurgu yapan Başkan Ahmet Ağaoğlu ülkelerindeki şartların normale dönene kadar da Türkiye’de misafir olacaklarının altını çizerek, "Artık ne evleri var ne antrenman sahaları ne de kulüpleri var. Özellikle Kulüpler Birliği o bölgedeki sporcuları yönlendirdi bize. O bölgeden 10 ila 16 yaş gurubu arasında sporcular geliyor. Hangi kulübe hangi sporcuların geleceği de belli. Çocuk bunlar ve böyle bir travmanın içerisinden geliyorlar. Ne olursa olsun herkesin vatanı, herkesin kendi toprağı, kendi ev herkesin gitmek isteyeceği yerdir. Ülkelerindeki şartlar normale dönene kadar bizim misafirimizler ama kalmak isterlerse de kapımız onlara sonuna kadar açık” ifadelerini kullandı.

"HİÇBİR ÜLKE İÇİN YABANCI ÇOCUK YOKTUR"



Ukrayna’dan gelen kafilenin lideri Tatyana Nesterenko böylesine zor bir zamanda kendilerine kapılarını açan Türk insanına minnet duygularını dile getirdi. Nesteronko, "Hiçbir ülke için yabancı bir çocuk yoktur. Bizim çocuklara yardımcı olduğunuz için teşekkür ediyoruz. Bütün Türklere, bütün ülkeye bütün millete çok teşekkür ederiz. Biz de inşallah sizlere bir şekilde destek çıkacağız. Umut ediyoruz bizim ülkemizde savaş bittikten sonra biz de sizleri misafir olarak davet edeceğiz” diye konuştu.



Öte yandan Antalya’ya gidecek 12 sporcunun ise uçağı yetişemediği için Trabzon’a gelemediği bildirildi.