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Ukraynalı futbol takımı Shakhtar Donetsk, İran'ın Dünya Kupası'ndan çıkarılmasını istedi

Ukrayna'nın Shakhtar Donetsk Futbol Kulübü, Rusya'nın askeri müdahalesine destek verdiği iddiasıyla İran'ın 2022 FIFA Dünya Kupası'ndan çıkarılması çağrısında bulundu.

Ukraynalı futbol takımı Shakhtar Donetsk, İran'ın Dünya Kupası'ndan çıkarılmasını istedi

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Kulübün sosyal medya hesabından açıklama yapan Shakhtar Donetsk CEO'su Sergei Palkin, "'ın Ukraynalılara yönelik saldırılara doğrudan katılımı nedeniyle Dünya Kupası'na katılımının derhal yasaklanması için FIFA'ya ve tüm uluslararası topluma çağrıda bulunuyoruz. Dünya Kupası'nda olmalı. İran'ın orada yeri yok" ifadelerini kullandı.

Ukraynalı futbol takımı Shakhtar Donetsk, İran'ın Dünya Kupası'ndan çıkarılmasını istedi - 1 Shakhtar Donetsk CEO'su Sergei Palkin, "İran'ın Dünya Kupası'nda yeri yok" dedi. 

"UKRAYNALILAR İRAN FÜZELERİ TARAFINDAN ÖLDÜRÜLECEK"

Palkin, "İran, milli takımlarının Dünya Kupası'nda oynamasını izleyerek eğlenirken, Ukraynalılar İran insansız hava araçları ve İran füzeleri tarafından öldürülecek. Bu tür yaklaşık 250 insansız hava aracı, Ukrayna'nın şehirlerine saldırdı" açıklamasını yaptı.

Katar'ın ev sahipliğindeki 2022 FIFA Dünya Kupası, 20 Kasım'da Katar-Ekvador maçıyla başlayacak. Katar, Orta Doğu'da Dünya Kupası'na ev sahipliği yapan ilk Arap ülkesi olacak.

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