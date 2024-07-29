Ulaş Berkim Tümer kimdir, kaç yaşında ve nereli?

Çocukken zayıflığı sebebiyle kabul edilmeyen Ulaş Berkim Tümer, 2024 Paris Olimpiyatları’na okçuluk dalında takım halinde ilk madalyamızı aldırdı. İşte, Ulaş Berkim Tümer hakkında bilgiler...



ULAŞ BERKİM TÜMER KİMDİR?



2002 yılında dünyaya gelen Ulaş Berkim Tümer, Akdeniz Üniversitesi Spor Bilimleri Fakültesinde Antrenörlük ve Rekreasyon Bölümünde eğitim alıyor.



Memur bir ailenin çocuğu olan Tümer, henüz 7 yaşındayken Gelibolu'da annesiyle pazar alışverişi yaptığı sırada pazar yerinin yanında okçuluk antrenmanı yapıldığını gördü.



İlgi duyduğu bu spora başlamak isteyen Tümer, antrenman için gittiğinde antrenörler tarafından "Çelimsiz ve zayıfsın. Biraz daha büyü ve kilo al." diyerek çalışmaya kabul edilmedi. Şansını 2 yıl sonra tekrar deneyen Tümer, bu sefer okçuluk kulübüne kabul edildi.



Yeteneğiyle hemen kendini fark ettiren Tümer, spora başladıktan 1 yıl sonra miniklerde Türkiye şampiyonluğunu elde etti. Katıldığı ulusal ve uluslararası yarışmalarda birçok dereceleri bulunan Tümer, 2017 yılında ilk defa milli formayı giydi. Tümer, 2020 yılında da A takıma seçilerek milli okçu Mete Gazoz ile çalışmaya başladı.



Mete Gazoz ve Muhammed Abdullah Yıldırmış ile Paris 2024 Olimpiyatları'na katılma hakkı elde eden Tümer'in en büyük hayali olimpiyat şampiyonu olmak.