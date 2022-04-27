ULEB EuroCup: Frutti Extra Bursaspor yarı finalde

Haberler - Anadolu Ajansı 27.04.2022 - 23:52
Frutti Extra Bursaspor, Basketbol ULEB Avrupa Kupası çeyrek final mücadelesinde deplasmanda Slovenya'nın Cedevita Olimpija takımını 85-83 yenerek yarı finale yükseldi.
Salon: Arena Stozice
Hakemler: Luigi Lamonica (İtalya), Saulius Racys (İsveç), Gentian Cici (Arnavutluk)
Cedevita Olimpija: Ferrell 20, Muric 12, Blazic 10, Omic 9, Dragic 4, Pullen 15, Auguste 13
Frutti Extra Bursaspor: Needham 20, Onuralp Bitim 14, Andrews 12, Hayes 8, Dudzinski 10, Holland 16, Metin Türen 5
1. Periyot: 21-23
Devre: 36-50
3. Periyot: 64-67
Bursa temsilcisi yarı finalde Andorra ekibi MoraBanc Andorra ile eşleşti. Maçlar 3-4 Mayıs'ta oynanacak.