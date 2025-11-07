Ülke puanında son durum: Fenerbahçe berabere kaldı, Samsunspor kazandı
07.11.2025 01:28
Haber Merkezi
Avrupa sahnesine çıkan Fenerbahçe berabere kalarak, Samsunspor ise galip gelerek ülke puanına katkı sağladı.
Samsunspor, sahasında Hamrun Spartans'ı 3-0 yenerek 3'te 3 yaptı ve haftanın kalan maçları öncesi averajla liderliğe yerleşti.
Fenerbahçe ise Çekya deplasmanında Viktoria Plzen ile berabere kaldı.
Bu sonuçlarla Samsunspor 400, Fenerbahçe ise ülke puanına 200 katkı sağladı. Galatasaray'ın Ajax'ı 3-0 yendği maç sonrasında da ülke puanına 400 puan eklenmişti.
UEFA ÜLKE PUANI SIRALAMASI
6. Hollanda - 64.200
7. Portekiz - 60.667
8. Belçika - 56.950
9. TÜRKİYE - 47.000
10. Çekya - 43.100
11. Yunanistan - 40.313