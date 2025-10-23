Ülkeye kaçak girmişti: Fransız bisikletçi kefaletle serbest

Ultra dayanıklılık adlı bisiklet branşında faaliyet gösteren Fransız sporcu Sofiane Sehili, farklı koşullarda pedal çevirme tutkusunu yaşayabilmek için ülke ülke geziyor ve deneyimleri hakkında içerik üretiyor.

Yine bu amaçla Rusya'ya giden 44 yaşındaki Sehili, geçtiğimiz günlerde ülkeye izinsiz bir şekilde giriş yaptığı iddiasıyla gözaltına alınmıştı.



50 BİN RUBLE İLE CEZALANDIRILDI

Rus haber ajansı RIA'nın aktardıklarına göre Sehili, soğuk iklim koşullarında bisiklet sürme deneyimini gerçekleştirmek amacıyla ülkenin Uzak Doğu'da yer alan topraklarına illegal bir biçimde giriş yaptı.

Bunun üzerine yerel emniyet müdürlüğü tarafından gözaltına alındı. Fransız pedal, 50 bin ruble kefalet karşılığında serbest bırakıldı.

