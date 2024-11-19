Uluslar Ligi centilmenlik puanı nedir?

Milli takımın, Karadağ ile golsüz berabere kalması halinde Galler de İzlanda'yı 3-0 yenerse averaj, ikili averaj, atılan ve yenilen goller eşitlenecek. Bu durumda ise iki takımın centilmenlik puanı (görülen kartlar) lideri belirleyecek.



ULUSLAR LİGİ'NDE CENTİLMENLİK PUANI NEDİR?



Uluslar Ligi’nde takımların sıralamaları belirlenirken puan, averaj, ikili averaj ve atılan-yenilen gollerin eşit olması durumunda centilmenlik puanına bakılıyor.



Centilmenlik puanı ise takımların gördükleri kart sayısına göre belirleniyor.



MİLLİ TAKIM NASIL LİDER OLUR?



A Milli Takım son maçta Karadağ'ya konuk olacak. Aynı saatte ise Galler-İzlanda maçı oynanacak.



Ay yıldızlılar kazanması durumunda direkt A Ligi'ne yükselecek, beraberlik ve mağlubiyet durumundaysa gözlerini Galler-İzlanda maçına çevirecek.



Türkiye'nin Karadağ'a mağlup olması ve Galler'in de İzlanda'yı mağlup etmesi halinde Vincenzo Montella'nın ekibi, grup liderliğini kaybedecek.

