Uluslar Ligi finallerinin esame listesindeki oyuncu sayısı değişti

UEFA Uluslar Ligi finalleri 4-8 Haziran tarihleri arasında oynanacak. Organizasyon öncesi UEFA, takımların oyuncu sayısının 23'ten 26'ya çıkarıldığını duyurdu.



Bu kararın takımlardan gelen talepler ve 2025 yazındaki artan müsabakalarla ilgili alındığını belirtti.



Uluslar Ligi yarı final programı şöyle:



4 Haziran



Almanya - Portekiz (Münih Arena)



5 Haziran

İspanya - Fransa (Stuttgart Arena)



8 Haziran Pazar günü 3.'lük ve final karşılaşmaları oynanacak.