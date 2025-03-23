Uluslar Ligi’nde bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 23 Mart 2025 günün maç programı
23 Mart Pazar günü, Uluslar Ligi’nde heyecan devam ediyor. A Milli Takım, Macaristan deplasmanına konuk olurken İspanya, Hollanda, Belçika, Ukrayna, Fransa, Hırvatistan gibi takımlar sahaya çıkacak. Günün sonucu merakla beklenen mücadelesinde ise Almanya ve İtalya kozlarını paylaşacak. Peki Bugün kimin maçı var, saat kaçta? İşte, bugünkü maçlar…
UEFA Uluslar Ligi’nde heyecan dolu karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. Günün maçlarını kaçırmak istemeyen spor tutkunları ise mücadelelerin başlangıç saatine odaklandı. Pazar günü, Uluslar Ligi’nde toplam 11 karşılaşma oynanacak. Fransa, Uluslar Ligi’nin iddialı ekiplerinden Hırvatistan’ı konuk ederken İspanya ve Hollanda kozlarını paylaşacak. Peki Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte, 23 Mart pazar günü oynanacak mücadeleler…
BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?
20:00 Macaristan - Türkiye (TV8)
20:00 İzlanda - Kosova
20:00 Slovenya - Slovakya
20:00 Sırbistan - Avusturya
20:00 İskoçya - Yunanistan
22:45 İrlanda - Bulgaristan
22:45 Belçika - Ukrayna
22:45 İspanya - Hollanda
22:45 Portekiz - Danimarka
22:45 Fransa - Hırvatistan
22:45 Almanya - İtalya
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