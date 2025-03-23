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Uluslar Ligi’nde bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 23 Mart 2025 günün maç programı

23 Mart Pazar günü, Uluslar Ligi’nde heyecan devam ediyor. A Milli Takım, Macaristan deplasmanına konuk olurken İspanya, Hollanda, Belçika, Ukrayna, Fransa, Hırvatistan gibi takımlar sahaya çıkacak. Günün sonucu merakla beklenen mücadelesinde ise Almanya ve İtalya kozlarını paylaşacak. Peki Bugün kimin maçı var, saat kaçta? İşte, bugünkü maçlar…

Uluslar Ligi’nde bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 23 Mart 2025 günün maç programı

UEFA Uluslar Ligi’nde heyecan dolu karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. Günün maçlarını kaçırmak istemeyen spor tutkunları ise mücadelelerin başlangıç saatine odaklandı. Pazar günü, Uluslar Ligi’nde toplam 11 karşılaşma oynanacak. Fransa, Uluslar Ligi’nin iddialı ekiplerinden Hırvatistan’ı konuk ederken İspanya ve Hollanda kozlarını paylaşacak. Peki Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte, 23 Mart pazar günü oynanacak mücadeleler…

BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?

20:00 Macaristan - Türkiye (TV8)

20:00 İzlanda - Kosova

20:00 Slovenya - Slovakya

20:00 Sırbistan - Avusturya

20:00 İskoçya - Yunanistan

22:45 İrlanda - Bulgaristan

22:45 Belçika - Ukrayna

22:45 İspanya - Hollanda

22:45 Portekiz - Danimarka

22:45 Fransa - Hırvatistan

22:45 Almanya - İtalya

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