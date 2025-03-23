Uluslar Ligi’nde bugün hangi maçlar var, saat kaçta? 23 Mart 2025 günün maç programı

UEFA Uluslar Ligi’nde heyecan dolu karşılaşmalar futbolseverleri bekliyor. Günün maçlarını kaçırmak istemeyen spor tutkunları ise mücadelelerin başlangıç saatine odaklandı. Pazar günü, Uluslar Ligi’nde toplam 11 karşılaşma oynanacak. Fransa, Uluslar Ligi’nin iddialı ekiplerinden Hırvatistan’ı konuk ederken İspanya ve Hollanda kozlarını paylaşacak. Peki Bugün hangi maçlar var, saat kaçta? İşte, 23 Mart pazar günü oynanacak mücadeleler…



BUGÜN HANGİ MAÇLAR VAR?



20:00 Macaristan - Türkiye (TV8)



20:00 İzlanda - Kosova



20:00 Slovenya - Slovakya



20:00 Sırbistan - Avusturya



20:00 İskoçya - Yunanistan



22:45 İrlanda - Bulgaristan



22:45 Belçika - Ukrayna



22:45 İspanya - Hollanda



22:45 Portekiz - Danimarka



22:45 Fransa - Hırvatistan



22:45 Almanya - İtalya

