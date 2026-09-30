Uluslar Ligi'nde heyecan sürüyor. İngiltere ve İspanya yıldızları ile kazandılar
30.09.2026 00:41
Son Güncelleme: 30.09.2026 00:47
İngiltere, Çekya karşısında ilk yarıda defansta çok hata yapsa da kırmızı karttan sonra tahatladı.
İngiltere, Çekya deplasmanında rakibin 10 kişi kalmasını iyi değerlendirdi. İspanya ise Hırvatistan'ı Lamine Yamal'la devirdi.
Uluslar Ligi A Ligi 3. Grup'ta İspanya karşısında Wembley'de yaralayıcı bir yenilgi alan İngiltere, Çekya deplasmanında 2-0 kazanarak moral buldu.
Ancak goller rakibin 10 kişi kalmasından sonra geldi.
Halil Umut Meler'in yönettiği maçta 25. dakikada Sulc'un sarısının VAR uyarısı ile kırmızıya dönmesi maçın kaderini belirledi.
10 kişi kalan rakibi karşısında İngiltere'nin golleri tıpkı İspanya maçında olduğu gibi Gordon (47) ve Kane'den (69) geldi.
Lamine Yamal tıpkı İngiltere maçında olduğu gibi Hırvatlar'a da 2. dakikada gol atmayı başardı.
İSPANYA REKORUNU GELİŞTİRDİ
A Ligi 3. Grup'taki diğer maçta İspanya, Hırvatistan karşısında aldığı 4-1'lik rahat galibiyetle 90 dakika içinde yenilmezlik serisini rekor kırarak 40 maça (30 galibiyet, 10 beraberlik) çıkardı.
Hırvatistan'ın ise beş maçlık (4 galibiyet, 1 beraberlik) dış saha yenilmezlik serisi bu sonuçla sona erdi.
Lamine Yamal 2 ve 63'te attığı gollerin yanına bir de 31. dakikada Pubili'ye yaptığı asisti ekleyerek maçın yıldızı oldu.
İspanya'nın 4. golünü 89. dakikada Nico Williams kaydetti.
Hırvatlar'a 28'de 1-1'lik beraberliği getiren golü ise Bello attı.
İsviçre neredeyse maçın 80 dakikasını 10 kişi oynayan İskoçya'yı farklı yenip, 2'de 2 yaptı.
İSVİÇRE FARKLI KAZANMAYI SEVDİ
B Ligi 1. Grup'ta İsviçre, Kuzey Makedonya'dan sonra İskoçya'yı da deplasmanda 3-0 yendi.
Ancak İskoçya'nın 10. dakikada Jendry'nin kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kalması da İsviçre'nin işini kolaylaştırdı.
Konuk ekibin golleri Rodriguez (12), Elvedi (55) ve 82'de Amdouni'den geldi.
İsviçre bu galibiyetle puanını 6'ya yükseltti. İskoçya ise 1 puanda kaldı.
SLOVENYA İKİNCİ YARIDA AÇILDI
B Ligi 1. Grup'taki diğer maçta Slovenya, Kuzey Makedonya'yı ikinci yarıda bulduğu gollerle 2-0 mağlup etti..
Slovenya'ya galibiyeti getiren goller 55. dakikada Lovric ve 82. dakikada Matko'dan geldi.
Kuzey Makedonya böylece üst üste 2. yenilgisini alırken, henüz gol atamadı.
ARNAVUTLUK VE İZLANDA'DAN FARK
C Ligi'nde ise gece seansında gollü maçlar izlendi.
İzlanda, Lüksemburg'u Arnavutluk da San Marino'yu deplasmanda 3-0 yendi.
Slovakya sahasında Kazakistan'ı 2-1 mağlup ederken, Bulgaristan-Estonya maçından gol sesi çıkmadı.