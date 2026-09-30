Uluslar Ligi'nde heyecan sürüyor. İngiltere ve İspanya yıldızları ile kazandılar

İSPANYA REKORUNU GELİŞTİRDİ

A Ligi 3. Grup'taki diğer maçta İspanya, Hırvatistan karşısında aldığı 4-1'lik rahat galibiyetle 90 dakika içinde yenilmezlik serisini rekor kırarak 40 maça (30 galibiyet, 10 beraberlik) çıkardı.

Hırvatistan'ın ise beş maçlık (4 galibiyet, 1 beraberlik) dış saha yenilmezlik serisi bu sonuçla sona erdi.

Lamine Yamal 2 ve 63'te attığı gollerin yanına bir de 31. dakikada Pubili'ye yaptığı asisti ekleyerek maçın yıldızı oldu.

İspanya'nın 4. golünü 89. dakikada Nico Williams kaydetti.

Hırvatlar'a 28'de 1-1'lik beraberliği getiren golü ise Bello attı.