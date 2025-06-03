Uluslar Ligi'nde yarı final heyecanı başlıyor!

UEFA Uluslar Ligi'nde yarı final karşılaşmaları 4 Haziran Çarşamba günü başlayacak.



Almanya'nın ev sahipliğinde 4 Haziran Çarşamba ve 5 Haziran Perşembe günü oynanacak müsabakaların ardından finalistler belli olacak.



Ligin ilk yarı final mücadelesinde Almanya ile Portekiz, Münih kentindeki Allianz Arena'da 4 Haziran Çarşamba günü TSİ 22.00'de karşılaşacak.



Diğer yarı final karşılaşmasında ise İspanya ile Fransa, 5 Haziran Perşembe günü aynı saatte Stuttgart şehrinde bulunan MHP Arena'da karşı karşıya gelecek.



Yarı finallerin kaybedenleri, 8 Haziran Pazar günü TSİ 16.00'da Stuttgart'taki üçüncülük mücadelesinde sahaya çıkacak.



Uluslar Ligi'nde 2024-2025 sezonunun şampiyonunu belirleyecek final karşılaşması ise aynı gün TSİ 22.00'de Münih'te oynanacak.



Bu yıl 4. kez düzenlenen UEFA Uluslar Ligi'nde daha önce Portekiz, Fransa ve İspanya şampiyon olmuştu.