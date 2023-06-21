Uluslararası İstanbul Açık Satranç Turnuvası başlıyor

Türkiye Satranç Federasyonu, Fatih Belediyesi, İstanbul İl Spor Müdürlüğü ve İstanbul Ticaret Odası iş birliğiyle düzenlenecek Uluslararası İstanbul Açık Satranç Turnuvası, 26 Ağustos-1 Eylül'de gerçekleşecek.



Fatih Belediyesi Neslişah Sultan Nikah ve Gençlik Spor Merkezi'nde gerçekleştirilen tanıtım toplantısına, Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, Türkiye Satranç Federasyonu Başkanı Gülkız Tulay, İstanbul Gençlik ve Spor İl Müdürü Burhanettin Hacıcaferoğlu ve İstanbul Ticaret Odası Başkanı Şekip Avdagiç katıldı.



Atatürk Çağdaş Yaşam ve Çok Programlı Anadolu Lisesi Kapalı Spor Salonu'nda gerçekleştirilecek turnuvada 20'yi aşkın ülkeden 1000'in üzerinde sporcunun mücadele edeceği bildirildi.



Fatih Belediye Başkanı M. Ergün Turan, turnuvaya ilginin yoğun olduğunu belirterek, "Böylesine geniş katılımlı bir spor etkinliğine ev sahipliği yapacak olmamız dolayısıyla duyduğum memnuniyeti ifade etmek isterim. Başta Gençlik ve Spor Bakanlığımız olmak üzere, Türkiye Satranç Federasyonuna, İstanbul Ticaret Odasına ve tüm paydaş kurumlarımıza teşekkür ederim. Turnuvaya 20'nin üzerinde ülkeden katılım olacak. Bütün maçların heyecanla izleneceğinden eminim. Aynı heyecanı ilçemiz adına, bizzat içimde taşıdığımı da özellikle belirtmek isterim." dedi.

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