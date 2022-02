Uluslararası Judo Federasyonu, Vladimir Putin'in onursal başkanlığını askıya aldı

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in onursal başkanlık ve Büyükelçi statülerinin askıya alındığına dair Uluslararası Judo Federasyonu'ndan bir açıklama yapıldı.

Federasyondan yapılan açıklamada, Rusya'nın Ukrayna'ya devam eden saldırıları nedeniyle bu yönde bir karar alındığı vurgulandı.



Dövüş sanatlarıyla yakından ilgisi olduğu bilinen Putin'in, küçük yaşlarda başladığı judoda siyah kuşağı bulunuyor.

In light of the ongoing war conflict in Ukraine, the International Judo Federation announces the suspension of Mr. Vladimir Putin’s status as Honorary President and Ambassador of the International Judo Federation.https://t.co/QQDZbF6rfd