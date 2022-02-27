Uluslararası Judo Federasyonu, Vladimir Putin'in onursal başkanlığını askıya aldı

Uluslararası Judo Federasyonu, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in federasyondaki onursal başkanlık ve büyükelçi statülerinin askıya alındığını duyurdu.

Haberler - Anadolu Ajansı 27.02.2022 - 13:21 | Son Güncelleme : 27.02.2022 - 13:26

Uluslararası Judo Federasyonu, Vladimir Putin'in onursal başkanlığını askıya aldı

NTV’yi sosyal medyadan takip edin

Twitter Facebook

İlişkili Haberler

Rusya Büyükelçiliği önünde Putin’i protesto ettiler

Rusya Büyükelçiliği önünde Putin’i protesto ettiler

Devlet Başkanı 'in onursal başkanlık ve Büyükelçi statülerinin askıya alındığına dair Uluslararası Federasyonu'ndan bir açıklama yapıldı.

Federasyondan yapılan açıklamada, Rusya'nın 'ya devam eden saldırıları nedeniyle bu yönde bir karar alındığı vurgulandı.

Dövüş sanatlarıyla yakından ilgisi olduğu bilinen Putin'in, küçük yaşlarda başladığı judoda siyah kuşağı bulunuyor.

FIBA DÜNYA KUPASI ELEMELERİ - EN İYİ 10 HAREKET

SPOR&SKOR HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...