Umana Reyer-Türk Telekom maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Türk Telekom, BKT Avrupa Kupası'nda Umana Reyer'e konuk olacak. Oynadığı yedi karşılaşmada dört galibiyet üç de yenilgi yaşayan Türk Telekom, B Grubu'nda 4. sırada bulunuyor. Yedi karşılaşmada sadece iki galibiyet elde eden İtalyan temsilcisi ise 9. sırada yer alıyor. Peki, Umana Reyer-Türk Telekom maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?
Türk Telekom Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası B Grubu'nun 8. haftasında deplasmanda İtalya'nın Umana Reyer takımına konuk olacak. İşte, Umana Reyer-Türk Telekom maçı hakkında bilgiler...
Umana Reyer-Türk Telekom maçı, 13 Kasım Çarşamba günü yapılacak.
Taliercio Spor Salonu'nda oynanacak mücadele TSİ 22.00'de başlayacak.
Müsabaka, S Sport Plus kanalında canlı olarak yayınlanacak.
Gelişmelerden zamanında haberdar olmak istiyor musunuz? Google News’te NTV'ye abone olun.Abone Ol
- Etiketler :
- Haberler -
- Spor
- Basketbol
- Maç