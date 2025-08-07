Ümit Aktan kimdir? Spor spikeri Ümit Aktan kaç yaşında ve neden öldü?

Ümit Aktan, 21 Ocak 1949 yılında dünyaya geldi. Spor spikeri, gazeteci, yazar ve program sunucusudur.



1949 yılında Aydın, Nazilli'de doğmuştur. Lise yıllarından itibaren futbola başlamış ve Galatasaray altyapısına girmiştir. Burada yaşadığı talihsiz bir sakatlık sonucu futbolu bırakmak zorunda kalmıştır. 1972 yılında TRT'de spor spikerliğine başlayan Aktan aynı dönemler içinde çeşitli spor programlarında sunuculuk yapmıştır.



1975 yılında Türkiye Spor Yazarları Derneği 'ne üye olan Ümit Aktan yine bu dönemlerde Son Havadis gazetesinin spor servisinde çalışmıştır. TGRT'nin kuruluşunda görev almış ve aynı kanalda maç yayınlarını anlatmıştır. Sonrasında TGRT'de spor ve yarışma programları sunmuştur. Daha sonrasında TGRT'den ayrılmış ve Kanal 6'da 'Haydi Maça' adlı programı sunmaya başlamıştır. Daha sonrasında Haydi Maça'yı Kanal A'da sürdürmüş ve 2009'da yayınını bitirmiştir.



2007-2014 yılları arasında TGRT Haber'de yayımlanan "Futbol Gecesi" adlı programda yorumculuk yapmıştır. a Spor kanalında Ziraat Türkiye Kupası maçlarının anlatımını yapmıştır. Tercüman, Yeni Şafak ve Türkiye gazetelerinde spor yazarlığı yapmış/yapmaktadır. Oyuncu Selin Dilmen ile 8 sene evli kalmıştır.



ÜMİT AKTAN NEDEN ÖLDÜ?



Ümit Aktan'ın neden vefat ettiğiyle ilgili henüz bir açıklama yapılmadı. Galatasaray'ın eski futbolcusu olan Ümit Aktan'ın bir süredir tedavi gördüğü biliniyordu.