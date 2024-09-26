Ümit Milli Futbol Takımı’nda Gökhan Gönül dönemi

Ümit Milli Futbol Takımı'nda teknik direktörlük görevine eski milli futbolcu Gökhan Gönül getirildi.



Gökhan Gönül, bu yılın mart ayından bu yana Ümit Milli Takım'da yardımcı antrenörlük görevini yürütmekteydi.



Türkiye Futbol Federasyonundan (TFF) yapılan açıklamada, "A Milli Takım formasını 66 kez giyen Gönül, 2016 Avrupa Şampiyonası finallerinde mücadele eden ay-yıldızlı takımımızın da kadrosunda yer almıştı. Bursa Yolspor'da başlayan futbolculuk yaşantısında, profesyonel olarak Gençlerbirliği, Gençlerbirliği ASAŞ, Gençlerbirliği OFTAŞ, Fenerbahçe, Beşiktaş ve Çaykur Rizespor kulüplerinde oynayan Gökhan Gönül, halen Süper Lig tarihinde en fazla müsabakaya çıkan futbolcular arasında bulunuyor. Oyunculuk kariyerinde Avrupa kupalarında 76 maçta forma giyen Gönül, Fenerbahçe ile 2 kez Süper Lig, 2 kez Türkiye Kupası, 3 kez de Süper Kupa şampiyonluğu yaşadı. Beşiktaş ile de bir kez Süper Lig şampiyonluğunu kazandı." denildi.



GÖNÜL: GÖREVİMİ BÜYÜK BİR TİTİZLİKLE YERİNE GETİRECEĞİM



Ümit Milli Futbol Takımı'nın yeni teknik direktörü Gökhan Gönül ise şu ifadeleri kullandı:



"Ay-yıldızlı formanın söz konusu olduğu her kademe büyük bir sorumluluğu beraberinde getirir. Bu noktadan hareketle, A Milli Takım'dan önceki son seviye olan Ümit Milli Takımımızdaki görevimi büyük bir titizlikle yerine getireceğim. Futbolculuk kariyerimde edindiğim uluslararası deneyimi ve birlikte çalıştığım birçok yerli-yabancı teknik adamdan öğrendiklerimi en doğru şekilde Ümit Milli Takım'daki oyuncularımıza aktarıp gelişimlerine katkı sağlamayı amaçlıyorum. Oyuncu grubumuzla bir süredir beraber olmamın çalışmalarımızda bize avantaj sağlayacağı inancındayım."