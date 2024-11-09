Ümit Milli Futbol Takımı'nda hangi futbolcular var? Bulgaristan ve Sırbistan maçları aday kadrosu

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 15 Kasım Cuma günü Sofya'da Bulgaristan ve 19 Kasım Salı günü Kocaeli'de Sırbistan ile oynayacağı hazırlık maçlarının aday kadrosu açıklandı.



Türkiye Futbol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, ay-yıldızlı kadroya şu isimler davet edildi:



Kaleciler: Emre Bilgin (Fatih Karagümrük), Deniz Dilmen (RAMS Başakşehir), Jankat Yılmaz (Adanaspor)



Defans: Ayberk Karapo (Çaykur Rizespor), Furkan Demir (TSV Hartberg), Baran Moğultay (Borussia Dortmund II), Berkay Yılmaz (1. FC Nürnberg), Yasin Özcan (Kasımpaşa), Emir Ortakaya (KVC Westerlo), Hamza Güreler (RAMS Başakşehir), Yiğit Efe Demir (Fatih Karagümrük)



Orta Saha: Yunus Emre Konak (Brentford FC), Demir Ege Tıknaz (Rio Ave FC), Baran Ali Gezek (Bellona Kayserispor), Emre Demir (Sakaryaspor), Emir Bars (PSV II), Livan Burcu (1. FC Magdeburg), Başar Önal (NEC Nijmegen), Burak İnce (WKS Slask Wroclaw), Emirhan Demircan (Bayern Münih II), Ege Bilsel (Sipay Bodrum), Cihan Çanak (Trabzonspor)



Forvet: Mustafa Erhan Hekimoğlu (Beşiktaş), Engin Poyraz Efe Yıldırım (Trabzonspor)