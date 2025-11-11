Ümit Milli Futbol Takımı'nın biletleri ücretsiz
11.11.2025 16:34
Anadolu Ajansı
AA
Ümit Milli Futbol Takımı'nın Ukrayna maçının biletleri ücretsiz olacak.
Ümit Milli Futbol Takımı'nın 14 Kasım Cuma günü İstanbul'da Ukrayna ile karşılaşacağı 2027 UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri H Grubu maçının biletleri ücretsiz olacak.
Türkiye Futbol Federasyonu'nun açıklamasına göre; Maç Kasımpaşa Recep Tayyip Erdoğan Stadı'nda saat 20.00'de başlayacak.
Müsabakayı izlemek isteyen futbolseverler, biletlerini ücretsiz alabilecek.