Ümit Milli Takım maçına ücretsiz bilet

Ümit Milli Futbol Takımı'nın 2027 UEFA Avrupa 21 Yaş Altı Şampiyonası eleme grubunda yarın Litvanya ile karşılaşacağı maçın biletleri ücretsiz olacak.



Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Yeni Sakarya Atatürk Stadı'nda, saat 20.00'de başlayacak müsabakayı izlemek isteyen futbolseverler, biletlerini Passo'dan edinebilecek.



Maç günü stat gişesinden de bilet alınabilecek.