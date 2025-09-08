NTV.COM.TR

Ümit Milli Takım'ın Hırvatistan maçı biletleri ücretsiz

Ümit Milli Futbol Takımı'nın Hırvatistan ile oynayacağı maçın biletleri ücretsiz olacak.

Ümit Milli Takımı'nın UEFA 21 Yaş Altı Avrupa Şampiyonası Elemeleri'nde 9 Eylül Salı günü Trabzon'da 'ı ağırlayacağı H Grubu ilk maçının biletleri ücretsiz olacak.

Türkiye Futbol Federasyonunun açıklamasına göre Şenol Güneş Spor Kompleksi'nde oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak maçı izlemek isteyen futbolseverler, www.passo.com.tr ve Passo Mobil Uygulama'dan biletlerini alabilecek.

Maç günü stat gişesi de açık olacak.

