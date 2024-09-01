Ümit Milli Takımı'nda Ravil Tagir kadrodan çıkarıldı

Ümit Milli Takım'ın İrlanda ve San Marino ile oynayacağı maçlar öncesinde aday kadroda değişiklik yapıldı.

Türkiye Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamaya göre; "Ümit Milli Takımımızın 2025 UEFA Avrupa U21 Şampiyonası elemelerinde İrlanda Cumhuriyeti ve San Marino ile oynayacağı maçların aday kadrosundan Ravil Tagir sakatlığı nedeniyle çıkarıldı.



Çaykur Rizespor forması giyen Seyfettin Anıl Yaşar, Ümit Milli Takımımızın İrlanda Cumhuriyeti ve San Marino maçları aday kadrosuna dahil edildi" denildi.