Ümit Özlale kimdir, kaç yaşında ve nereli? İşte Ümit Özlale'nin biyografisi

İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener, Ümit Özlale'nin İzmir'den aday olduğunu açıkladı. İYİ Parti'nin önde gelen isimleri arasında yer alan Ümit Özlale, ekonomi alanındaki çalışmaları ile biliniyor. Son olarak İzmir'den Milletvekili olarak TBMM'ye gönderilen Ümit Özlale, İYİ Parti'de Kalkınma Politikaları Başkanı olarak da görev alıyor. İşte, Ümit Özlale'nin biyografisi...



ÜMİT ÖZLALE KİMDİR?



Prof. Dr. Ümit Özlale, 28 Nisan 1972’de Almanya'da doğdu.



Özlale 1995 yılında ODTÜ İktisat Bölümü’nden mezun oldu, doktorasını Ekonomi alanında 2001 yılında Boston College’de tamamladı.



Çeşitli üniversitelerde çalışan Prof. Dr. Özlale, 2003-2011 yılları arasında Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası’nda akademik danışman olarak görev yaptı, 2020 Eylül ayında İYİ Parti Olağan Kurultayı’nda Genel İdare Kurulu üyesi olarak seçildi ve Kalkınma Politikaları Başkanı olarak göreve başladı.



Özlale, 14 Mayıs 2023 Genel Seçimleri'nde 28. Dönem İzmir Milletvekili seçildi. 2023 Haziran ayında İYİ Parti 3. Olağan Kurultayı’nda yeniden İYİ Parti Genel İdare Kurulu üyesi olarak seçilen Özlale, Kalkınma Politikaları Başkanlığı görevini sürdürmektedir.