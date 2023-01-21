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Ümraniyespor başkanı Tarık Aksar'dan Jorge Jesus'a yanıt: Önce kendi ülkesinin statlarını düzeltsin

Ümraniyespor başkanı Tarık Aksar, Fenerbahçe teknik direktörü Jorge Jesus'un "Ümraniye Stadyumu'nda Süper Lig maçı oynanmamalı" sözlerine "Önce gidip, Portekiz'in statlarını düzeltsin" diyerek yanıt verdi.

Ümraniyespor başkanı Tarık Aksar'dan Jorge Jesus'a yanıt: Önce kendi ülkesinin statlarını düzeltsin

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Süper Lig'in 20. haftasında sahasında 'yi konuk edecek Ümraniyespor'un Başkanı Tarık Aksar'dansaha zemini ve stadı eleştiren 'a yanıt geldi.

Akşam'ın haberine göre; Aksar, "Ortamı germek için bunları yapıyor. Önce gidip, Portekiz'in statlarını düzeltsin. Sonra Türkiye'ye ayar versin. Şu anda yetkililer çim ve ışıklandırma olarak Türkiye'nin bir numarası olduğunu söylüyorlar. Bunu ben söylemiyorum, bu işten anlayanlar söylüyor" dedi.

NE OLMUŞTU?

Jesus, Çaykur Rizespor maçı sonrası, "Ümraniye Stadyumu'nda Süper Lig maçı oynanmamalı. Ben Türkiye'ye geldiğimden beri Fenerbahçe maçları, Portekiz'de canlı yayınlanıyor. Rakibimize saygı duyuyorum ama o stadyumda maç oynanmamalı" demişti.

Jesus'un bu sözlerinin ardından Ümraniyespor bir paylaşım yaparak, "Dede'ye sahip çıkalım" sözleri kullanarak ve sarı-lacivertli emojiler kullanmıştı.

Ümraniyespor başkanı Tarık Aksar'dan Jorge Jesus'a yanıt: Önce kendi ülkesinin statlarını düzeltsin - 1 Ümraniyespor'un maçlarını oynadığı 3 bin 500 kişi kapasiteli Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı. 

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