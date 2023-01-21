Ümraniyespor başkanı Tarık Aksar'dan Jorge Jesus'a yanıt: Önce kendi ülkesinin statlarını düzeltsin

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Süper Lig'in 20. haftasında sahasında Fenerbahçe'yi konuk edecek Ümraniyespor'un Başkanı Tarık Aksar'dansaha zemini ve stadı eleştiren Jorge Jesus'a yanıt geldi.



Akşam'ın haberine göre; Aksar, "Ortamı germek için bunları yapıyor. Önce gidip, Portekiz'in statlarını düzeltsin. Sonra Türkiye'ye ayar versin. Şu anda yetkililer çim ve ışıklandırma olarak Türkiye'nin bir numarası olduğunu söylüyorlar. Bunu ben söylemiyorum, bu işten anlayanlar söylüyor" dedi.



NE OLMUŞTU?



Jesus, Çaykur Rizespor maçı sonrası, "Ümraniye Stadyumu'nda Süper Lig maçı oynanmamalı. Ben Türkiye'ye geldiğimden beri Fenerbahçe maçları, Portekiz'de canlı yayınlanıyor. Rakibimize saygı duyuyorum ama o stadyumda maç oynanmamalı" demişti.



Jesus'un bu sözlerinin ardından Ümraniyespor bir paylaşım yaparak, "Dede'ye sahip çıkalım" sözleri kullanarak ve sarı-lacivertli emojiler kullanmıştı.

Ümraniyespor'un maçlarını oynadığı 3 bin 500 kişi kapasiteli Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı.

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