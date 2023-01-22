Süper Lig'in 20. haftasında Fenerbahçe deplasmanda Ümraniyespor'a konuk olacak. Süper Lig'de ikinci sırada yer alan Fenerbahçe, Ümraniyespor'u yenerek zirve mücadelesinden kopmak istemiyor. Peki, Ümraniyespor-Fenerbahçe maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



ÜMRANİYESPOR-FENERBAHÇE MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Fenerbahçe, Spor Toto Süper Lig'in 20. haftasında yarın deplasmanda HangiKredi Ümraniyespor ile karşılaşacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanacak ve saat 20.00'de başlayacak karşılaşmayı hakem Abdulkadir Bitigen yönetecek.



Mücadele BeIN Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



FENERBAHÇE'DE HEDEF GALİBİYET



Ligde Galatasaray ile zirve yarışı veren sarı-lacivertliler, geçen hafta Gaziantep FK'yi deplasmanda 2-1 yenmişti.



Hafta içinde Ziraat Türkiye Kupası mücadelesinde Çaykur Rizespor'u eleyerek çeyrek finale yükselen Fenerbahçe, Ümraniyespor'u da yenerek zirve yarışında kayıp yaşamamayı hedefliyor.

İLK YARIDA OYNANAN MAÇ 3-3 BERABERE BİTMİŞTİ



Teknik direktör Jorge Jesus'un ekibi, 38 puanla 2. sırada bulunuyor.



İki takım arasında sezonun ilk yarısında Kadıköy'de oynanan maç 3-3 beraberlikle tamamlanmıştı. Ligde yaptığı 18 maçta 14 puan alabilen Ümraniyespor ise son sıralardan kurtulma mücadelesi veriyor.



TEK EKSİK PEDRO



Fenerbahçe, Ümraniyespor deplasmanında Joao Pedro'dan yararlanamayacak.



Sarı-lacivertlilerde sakatlığı bulunan Joao Pedro, yarınki zorlu deplasman maçında forma giyemeyecek.



FENERBAHÇE'DE 6 İSİM KART SINIRINDA



Fenerbahçe'de 6 oyuncu sarı kart ceza sınırında yer alıyor.



Sarı-lacivertlilerde Serdar Aziz, Gustavo Henrique, Attila Szalai, Mert Hakan Yandaş, Ferdi Kadıoğlu ve Miguel Crespo kart görmeleri halinde cezalı duruma düşecek.