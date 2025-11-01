Ümraniyespor - Sivasspor  maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Trendyol 1. Lig)

Haftanın sonucu merakla beklenen mücadelesinde Ümraniyespor - Sivasspor karşı karşıya geliyor. Sivasspor zorlu deplasmandan puan veya puanlarla dönmeyi hedefliyor. Peki Ümraniyespor - Sivasspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? İşte, karşılaşmanın canlı yayınlanacağı kanal ve başlangıç saati…



ÜMRANİYESPOR - SİVASSPOR MAÇI MAÇI NE ZAMAN?



Trendyol 1.Lig’de haftanın dikkat çeken maçında Ümraniyespor - Sivasspor kozlarını paylaşıyor İstanbul'da, Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanacak karşılaşma 1 Kasım Cumartesi günü saat 16.00’da başlayacak ve TRT Spor ekranlarından canlı yayınlanacak.



