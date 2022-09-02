Ümraniyespor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 5. Hafta)

Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam Trabzonspor deplasmanda Ümraniyespor'a konuk olacak. Geçtiğimiz hafta kendi sahasında Galatasaray'la karşılaşan Trabzonspor sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı.

Ligin 8'inci sırasında yer alan bordo-mavililer bu hafta kazanıp moral bulmak istiyor. Peki, Ümraniyespor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?



ÜMRANİYESPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?



Süper Lig'de 5. hafta maçları bu akşam oynanacak Ümraniyespor-Trabzonspor karşılaşmasıyla başlayacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 21.00'da başlayacak.



Karşılaşma Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.



YENİ TRANSFERLER KADRODA



Trabzonspor'da yeni transferler Umut Bozok ile Naci Ünüvar, ilk kez kadroda yer aldı. Sakatlıkları sona eren Marek Hamsik, Abdülkadir Ömür ve Anastasios Bakasetas da kadroya dahil edildi.



TRABZONSPOR'DA 5 EKSİK



Trabzonspor'un bu akşam oynayacağı Ümraniyespor'la oynayacağı mücadelede Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Edin Vısca ve Peres yer almadı.

