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Ümraniyespor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 5. Hafta)

Trabzonspor, Süper Lig'in 5. haftasında bu akşam Ümraniyespor deplasmanına konuk oluyor. Süper Lig'in ilk 4 haftasında topladığı 7 puanla 8'inci sırada yer alan Trabzonspor, Ümraniyespor deplasmanından galibiyet almak için sahaya çıkacak. Peki, Ümraniyespor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

Haberler - ntv.com.tr 02.09.2022 - 16:27

Ümraniyespor-Trabzonspor maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda? (Süper Lig 5. Hafta)

'in 5. haftasında bu akşam deplasmanda Ümraniyespor'a konuk olacak. Geçtiğimiz hafta kendi sahasında Galatasaray'la karşılaşan Trabzonspor sahadan 0-0'lık beraberlikle ayrılmıştı.

Ligin 8'inci sırasında yer alan bordo-mavililer bu hafta kazanıp moral bulmak istiyor. Peki, Ümraniyespor- maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ÜMRANİYESPOR-TRABZONSPOR MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

'de 5. hafta maçları bu akşam oynanacak Ümraniyespor-Trabzonspor karşılaşmasıyla başlayacak. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadyumu'nda oynanacak olan mücadele saat 21.00'da başlayacak.

Karşılaşma Bein Sports 1 ekranlarından canlı olarak yayınlanacak.

YENİ TRANSFERLER KADRODA

'da yeni transferler Umut Bozok ile Naci Ünüvar, ilk kez kadroda yer aldı. Sakatlıkları sona eren Marek Hamsik, Abdülkadir Ömür ve Anastasios Bakasetas da kadroya dahil edildi.

TRABZONSPOR'DA 5 EKSİK

Trabzonspor'un bu akşam oynayacağı Ümraniyespor'la oynayacağı mücadelede Uğurcan Çakır, Serkan Asan, Hüseyin Türkmen, Edin Vısca ve Peres yer almadı.

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